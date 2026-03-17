Giuliano Simeone, Llorente, Pubill, Le Normand, Lenglet y Almada, apercibidos ante el Tottenham

El técnico Diego Pablo Simeone enfrenta el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Tottenham con seis futbolistas clave en riesgo de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. El Atlético de Madrid se presenta a este trascendental encuentro sabiendo que una nueva amonestación podría dejar a varios de sus jugadores fuera del siguiente compromiso en la máxima competición europea, según informó la prensa deportiva española.

De acuerdo con lo publicado, los jugadores Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Thiago Almada, Marc Pubill, Robin Le Normand y Clément Lenglet figuran como los principales apercibidos para el duelo de este miércoles, que tendrá lugar a las 21:00 horas en el Tottenham Hotspur Stadium. Estas bajas potenciales suponen un desafío operativo para el técnico, quien también se encuentra en la misma coyuntura de sanción, ya que se expone a la suspensión por el mismo motivo, reportó el medio citado. Las reglas de la UEFA estipulan que tres tarjetas amarillas implican sanción automática, por lo que la situación genera preocupación en el grupo rojiblanco.

El Atlético de Madrid tiene actualmente a siete jugadores con riesgo de sanción por acumulación de amonestaciones, aunque esta amenaza solo afecta efectivamente a seis de ellos, ya que el centrocampista Pablo Barrios también se encuentra en esa condición, pero su presencia queda descartada para este enfrentamiento debido a una lesión, según detalló el medio. El estratega argentino Diego Pablo Simeone deberá reajustar su esquema y considerar las posibles sustituciones si alguno de los apercibidos recibe una tarjeta durante el encuentro.

La presión recae especialmente sobre jugadores habituales en el once inicial. Giuliano Simeone ocupa un rol ofensivo fundamental, mientras que Marcos Llorente y Thiago Almada suelen formar parte del eje central del mediocampo. En la línea defensiva, Marc Pubill, Robin Le Normand y Clément Lenglet han sido piezas clave en la cobertura ante rivales de alto nivel en la presente edición de la Liga de Campeones, según consignó la información recogida.

Por parte del equipo local, el Tottenham también debe afrontar esta segunda parte de la eliminatoria con varios jugadores advertidos. El entrenador croata Igor Tudor cuenta con tres futbolistas amenazados por la posible suspensión: los centrocampistas Joao Palhinha y Archie Gray, junto al delantero Randal Kolo Muani, informó el medio español. Tanto Atlético como Tottenham afrontan el duelo con la urgencia de maximizar los recursos disponibles, ya que cualquier sanción podría afectar el rendimiento en fases posteriores del torneo.

El contexto suma presión para ambos entrenadores, que arriban a este partido con la necesidad de gestionar adecuadamente los riesgos. En el caso del Atlético, la acumulación de tarjetas amarillas condiciona no solo la estrategia del partido en Londres, sino también las previsiones para una hipotética clasificación a cuartos de final, considerando que cualquier ausencia por sanción podría alterar la composición del equipo en un momento decisivo de la competición, publicó el medio deportivo.

La amenaza de perderse un encuentro de Liga de Campeones por la aplicación del reglamento referente a un ciclo de amonestaciones es una preocupación constante para los clubes participantes. Tanto la plantilla como el cuerpo técnico deben balancear la intensidad del juego con la prudencia necesaria para evitar amonestaciones innecesarias, una situación que se intensifica en eliminatorias directas y enfrentamientos de alta importancia como el que protagonizarán Atlético de Madrid y Tottenham, según el reporte difundido.