El territorio de ‘La Araña’

Madrid, 16 mar (EFE).- La Liga de Campeones despierta la versión más goleadora e incontestable de Julián Alvarez, con 13 tantos en sus últimos 16 duelos dentro de esa competición, el territorio donde mejor se mueve ‘La Araña’, entre los contrastes y las dudas que surgen en LaLiga EA Sports, con un gol anotado nada más en las últimas 17 jornadas.

La Champions es otra historia. Es una mina para el atacante, tan presente y tan indispensable en el recorrido hasta el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones que lo mide este miércoles contra el Tottenham, con tres goles de ventaja por el 5-2 de la ida. Dos de esos cinco tantos del Metropolitano fueron suyos. El tercero y el quinto. Decisivo.

Lo necesita el Atletico, que sabe que, con Julián Álvarez en su nivel, todo es más fácil. Lo acusa cuando no es tan definitivo. Lo ha hecho este curso en LaLiga EA Sports, alejado del título demasiado pronto y enfocado ya en la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril con la Real Sociedad y en superar nuevas etapas en la Liga de Campeones, el ferviente anhelo del equipo rojiblanco a lo largo de su historia, más con Diego Simeone y las finales perdidas de 2014 y 2016.

El atacante argentino, el único ganador de la Liga de Campeones de la actual plantilla del Atlético (lo logró con el Manchester City en 2023), es un motor de esa expectativa, goleador en siete ocasiones en diez partidos de esta edición del torneo, solo superado en la tabla por Kylian Mbappé (Real Madrid), Anthony Gordon (Newcastle) y Harry Kane (Bayern Múnich) con trece, diez y ocho tantos, respectivamente.

Julián Alvarez ha repartido sus siete goles a lo largo de seis de los diez choques, cinco con victoria (5-1 al Eintracht Fráncfort, 3-1 al Union Saint-Gilloise, 2-1 al Inter de Milán, 2-3 al PSV Eindhoven y 5-2 al Tottenham) y uno con empate (3-3 con el Brujas). No jugó en la derrota 3-2 con el Liverpool, por lesión, y no marcó ni en la goleada encajada con el Arsenal (4-0), ni en el 1-2 en casa con el Bodo/Glimt, ni en el triunfo 4–1 sobre el Brujas ni en el 1-1 en Turquía.

Entre la pasada temporada, cuando alcanzó los octavos de final también con siete aciertos sobre la portería rival en diez choques en esta competición, y la actual, ocho de las trece victorias del Atlético en la Champions incluyeron goles de ‘La Araña’, con 14 tantos en sus 20 partidos en el torneo con el Atlético, ya por encima de los ocho que anotó con el Manchester City, aunque en tres encuentros menos. Jugó 17 partidos.

Él liderará de nuevo el ataque del Atlético en Londres, al lado de Antoine Griezmann, reafirmado en el once en el último mes como una figura también crucial y vigente en este equipo, con Ademola Lookman por la izquierda, Giuliano Simeone por la derecha, Johnny Cardoso por el medio, con Marcos Llorente de nuevo. Los seis descansaron del inicio en el triunfo por 1-0 contra el Getafe en el Metropolitano.

Atrás, con Juan Musso como sustituto del lesionado Oblak, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri son indudables en la línea defensiva, previsiblemente junto a Robin Le Normand como cuarto elemento de la zaga del Atlético, que no ha sostenido su portería a cero en esta edición de la Liga de Campeones en ninguno de sus encuentros.

Ha encajado 21 goles en 10 partidos por los 29 a favor. Siete son de Julián Alvarez, cinco de Alexander Sorloth, cuatro de Marcos Llorente, dos de Giuliano Simeone, Robin Le Normand y Antoine Griezmann y uno de David Hancko, José María Giménez, Johnny Cardoso, Ademola Lookman, Giacomo Raspadori -ahora en el Atalanta- y Conor Gallagher, hasta enero en el Atlético y ahora rival en el Tottenham por una plaza en los cuartos de final de la competición.

Iñaki Dufour