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El Gobierno llama a ser "inequívocamente antirracistas" frente al "resurgimiento de narrativas excluyentes"

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El Gobierno defiende que "el único camino para erradicar el racismo es adoptar una posición clara y activa: ser, desde el ámbito institucional y desde el conjunto de la sociedad, inequívocamente antirracistas" en un contexto global marcado por el "resurgimiento de narrativas excluyentes" y por "el incremento de los discursos de odio".

"Solo así podremos consolidar una democracia más fuerte, una convivencia basada en el respeto y una sociedad donde la diversidad sea reconocida como un valor y no como un motivo de exclusión", argumenta el Ejecutivo en la declaración institucional que ha aprobado este martes con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra el próximo sábado 21 de marzo.

Según ha destacado el Ministerio Igualdad, la prioridad del Gobierno es "la promoción activa de los valores de igualdad, tolerancia, respeto y convivencia, pilares fundamentales de una sociedad más justa, en la que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y deberes, y acceder a las mismas oportunidades sin distinción alguna".

En la declaración, el Ejecutivo pone de relieve la necesidad de "redoblar" los esfuerzos institucionales y de reforzar los mecanismos de prevención, detección y sanción, ante el "creciente aumento de los delitos de odio y su traspaso a los entornos digitales".

Igualdad ha añadido que en el documento se recoge también "la exigencia de seguir fortaleciendo la cooperación con las plataformas digitales y se apunta a su responsabilización en esta materia". "Sobre todo, porque estos delitos de odio menoscaban la convivencia democrática y los valores constitucionales", según se subraya en el texto.

La protección de las víctimas, detalla la declaración institucional, así como la puesta en marcha de mecanismos adecuados de denuncia y la lucha contra la todavía mayoritaria infradenuncia, constituyen también líneas prioritarias de acción a desarrollar.

En ese sentido, la declaración pone en valor el servicio 021, número oficial del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, gestionado por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), organismo adscrito al Ministerio de Igualdad, destinado a la atención a víctimas de racismo.

El texto ha sido elaborado con aportaciones de los ministerios de Igualdad, Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

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