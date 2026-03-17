El Ejército israelí anuncia la muerte de un "comandante" de Hamás en la Franja de Gaza

Las cifras proporcionadas por el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza indican que desde la implementación del alto el fuego en octubre, acordado tras la propuesta de Estados Unidos sobre el futuro del enclave, un total de 671 personas han muerto bajo ataques israelíes. Frente a este contexto, la reciente operación aérea israelí terminó con la vida de Kamal Ayash, a quien las autoridades militares señalan como comandante principal dentro de la unidad antitanque del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Gaza. Según reportó el medio Wafa y confirmaron diversas fuentes oficiales y palestinas, el bombardeo también causó la muerte de la esposa y el hijo de Ayash en la zona de Al Sawarha, en el sector occidental del campamento de refugiados de Nuseirat, ubicado en el centro de la Franja.

De acuerdo con lo informado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado difundido en redes sociales, la acción militar surge como respuesta directa a lo que las autoridades israelíes consideran una ruptura del acuerdo de alto el fuego, después de que este sábado un “terrorista” disparó contra efectivos del Ejército en Gaza. El Ejército describió a Kamal Ayash como una figura central para la capacidad operativa antitanque de Hamás. Señaló además que dicha unidad no solo proporciona armamento, sino que también ejecuta acciones armadas contra soldados israelíes y el Estado de Israel, según se consignó en el comunicado militar publicado por FDI.

La agencia palestina Wafa detalló que la operación en la que perdió la vida el comandante de Hamás afectó también a su núcleo familiar, al ser atacada directamente su vivienda. Poco después, el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, rechazó públicamente el ataque, tildándolo de “horrible masacre” y manifestó que constituye una “flagrante violación” de los términos establecidos en la tregua, tal como reprodujeron medios palestinos.

El bombardeo se produjo en un momento de alta tensión, tras semanas de relativa calma establecida por el pacto de alto el fuego logrado bajo la mediación estadounidense. Según las autoridades israelíes, la ofensiva tenía como objetivo impedir nuevas operaciones de la unidad antitanque de Hamás, cuya actividad ha sido señalada por las FDI como uno de los principales riesgos para sus tropas desplegadas en el territorio.

Tal como publicó Wafa, la muerte de Kamal Ayash y su familia se suma al aumento sostenido del número de víctimas civiles reportado por el Ministerio de Sanidad de Gaza desde el inicio de la tregua formalizada en octubre. Hasta la fecha del ataque, las autoridades sanitarias de la Franja registran más de 670 fallecidos a raíz de bombardeos y otras operaciones realizadas por el Ejército israelí, pese a la vigencia del acuerdo y los compromisos internacionales para la protección de la población civil.

Según informó el medio Wafa, los hechos han generado protestas verbales de representantes y portavoces de Hamás, así como pronunciamientos de diversas organizaciones locales e internacionales, que insisten en la necesidad de respetar las condiciones acordadas en los altos el fuego y de investigar los incidentes que derivan en muerte de civiles. Las fuerzas israelíes, por su parte, reiteran que sus acciones buscan reducir la capacidad armada de Hamás e impedir nuevos ataques, mientras la tensión vuelve a escalar en distintos puntos de la Franja de Gaza.