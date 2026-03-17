Candela Márquez reaparece sola tras la confirmación de la relación entre su ex, Alejandro Sanz y Stephanie Cayo

Stephanie Cayo ha roto por fin su silencio y ha hablado abiertamente del vínculo que mantiene con Alejandro Sanz, reconociendo que vive una etapa feliz y que esa relación es "algo que quiero cuidar muchísimo" por lo bonita que es. Después de ser captados juntos en actitud cariñosa durante la gira del artista, la actriz peruana ha dejado claro que entre ellos hay algo más que una simple amistad, aunque prefiere mantener los detalles en la intimidad y proteger esa parcela de su vida. Esta confirmación ha devuelto al primer plano la vida sentimental del cantante, en la que un nombre ha sido clave en los últimos años: el de Candela Márquez.

La actriz española se convirtió en la pareja oficial del cantante tras posar juntos en varios eventos públicos, consolidando una relación que llegó después de la ruptura del artista con la cubana Rachel Valdés. La intérprete valenciana, con una sólida trayectoria en México, pasó de ser casi una desconocida a protagonizar titulares. Su noviazgo, intenso y muy mediático, estuvo marcado por idas y venidas y por rumores de crisis hasta que, a finales de 2025, se confirmó su ruptura definitiva tras más de un año juntos, en lo que se describió como una separación poco amistosa.

En este contexto, el estreno de 'Torrente Presidente' sigue dando mucho de qué hablar, no solo por los cameos que incluye la propia película, también por el desfile de rostros conocidos que se dieron cita en la premiere. Entre los muchos personajes famosos que posaron ante los fotógrafos, ha destacado la presencia de Candela Márquez, que ha reaparecido ante los flashes tras los recientes rumores sobre la nueva ilusión amorosa de su ex con Stephanie Cayo.

La actriz acudió sola al estreno de la nueva entrega de la saga, sin rastro de nuevas parejas, y se mostró sonriente y centrada en su faceta profesional, dejando todo el protagonismo a la cita cinematográfica. Su aparición, elegante y discreta, llega en un momento en el que el foco mediático está puesto en la vida personal de su ex, pero Candela ha optado por no hacer declaraciones sobre él, evitando alimentar más titulares.