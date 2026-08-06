El Ejército de Israel anuncia la muerte de dos militares de una brigada paracaidista en el sur de Líbano

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El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la muerte en combate en el sur de Líbano de dos militares integrantes de una brigada paracaidista, fruto de una acción en la que otros cuatro soldados resultaron "gravemente heridos" y que ha sido anunciada tras la reanudación de los ataques israelíes contra Líbano.

Se trata del mayor Harel Birenstock y del sargento mayor Tamir Vaknin, comandante de compañía y soldado, respectivamente, en un batallón de la 55ª brigada paracaidista, quienes, según han anunciado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), "han caído en combate en el sur de Líbano".

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"En el incidente en el que fallecieron", recoge el comunicado, "cuatro soldados de reserva de las FDI resultaron gravemente heridos". Éstos "han sido evacuados para recibir atención médica y se ha informado a sus familias" acerca de su estado, indica el Ejército.

El anuncio ha llegado en la madrugada de este jueves, horas después de que un nuevo ataque israelí rompiera el alto el fuego teóricamente vigente entre Líbano e Israel, cobrándose la vida de una persona e hiriendo a doce más en un municipio situado en el distrito de Bint Jbeil, próximo a la frontera.

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Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han efectuado asimismo ataques contra el distrito de Tiro, también en el sur del país, poco después de emitir una orden de evacuación forzosa para los residentes del municipio de Al Mansuri, donde este julio aún permanecían unas 1.500 residentes, de acuerdo a las autoridades locales.

Apenas un día antes comenzaban en Roma la séptima ronda de contactos entre las partes para avanzar en la implementación del acuerdo marco alcanzado a finales del pasado mes de junio, casi cuatro meses después que el partido-milicia chií libanés y las fuerzas israelíes retomaran los combates al calor de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán, iniciada poco antes.

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Sin embargo, tales negociaciones se han visto interrumpidas, acabando "antes de lo previsto debido a los acontecimientos en el terreno", según ha informado a Europa Press un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, que mantiene que "se reanudarán" este mismo jueves.