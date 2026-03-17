Alejandra y Eugenia Osborne brillan como modelos de Eduardo Navarrete y responden a las últimas polémicas de su padre

Alejandra y Eugenia Osborne se han convertido en las grandes protagonistas del último desfile de Eduardo Navarrete, donde han ejercido de musas y modelos de la nueva colección del diseñador, 'Verde', compartiendo pasarela con otros rostros conocidos como Laura Sánchez o Pino Montesdeoca. En plena vorágine mediática por las informaciones sobre la situación económica de su padre, Bertín Osborne, las hermanas han vuelto a colocarse en el foco y han aprovechado su paso por el evento para pronunciarse, con mucha prudencia, sobre las últimas noticias que rodean al cantante.
Preguntadas por las informaciones que apuntan a los supuestos problemas financieros de su padre y a los movimientos que podría hacer con su patrimonio, ambas han sido claras al marcar límites. "Son cosas privadas de mi padre que para cualquiera, su situación financiera o sus decisiones de su patrimonio, de su vida, son privadas. A todo el mundo nos gustaría que se quedaran en privado y yo creo que esto es un tema que no se tiene por qué hablar", han señalado, dejando claro que no consideran apropiado que estos asuntos se debatan públicamente.
Respecto a Gabriela, la madre del hijo pequeño de Bertín, las hijas del presentador han optado por un tono conciliador, a pesar de las tensiones que en el pasado han trascendido entre las partes. Aunque reconocen que no la están siguiendo en su concurso, le desean lo mejor: "Que no sufra demasiado. Esperemos que vaya todo muy bien", han dicho ante las cámaras, mostrando empatía por el momento que está viviendo.
Además, Alejandra y Eugenia han dejado claro que esperan que la relación entre su padre y Gabriela sea lo más cordial posible por el bien del niño que tienen en común. "Yo me imagino que lo mejor es que haya buena armonía también en el niño", han apuntado, subrayando que, por encima de cualquier conflicto o polémica, lo importante es que el pequeño crezca en un entorno de estabilidad y respeto.