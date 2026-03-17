Al menos 400 muertos y 250 heridos en el bombardeo de Pakistán contra un hospital de Kabul

Equipos de emergencia enfrentaron dificultades en sus labores tras el daño extenso ocasionado en el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid, en Kabul, como resultado de un ataque aéreo ocurrido la noche del lunes. La magnitud de la explosión hizo que varias áreas del hospital quedaran destruidas, mientras decenas de rescatistas continuaban buscando sobrevivientes y víctimas entre los escombros, según informó el portavoz adjunto del Ejecutivo talibán, Hamdulá Fitrat.

De acuerdo con los datos confirmados por el Gobierno talibán, al menos 400 personas fallecieron y otras 250 resultaron heridas tras el bombardeo registrado sobre las 21:00 horas en la capital afgana, Kabul. El centro, especializado en la atención de personas con adicciones, tenía capacidad para alrededor de 2.000 camas. Tal como publicó el vocero Fitrat, el incendio producto de la explosión complica las tareas de socorro, y la principal preocupación se centra en el elevado número de víctimas, muchas de ellas aún por localizar.

El medio consignó que las autoridades afganas elevaron el balance de muertos a lo largo de la jornada, mientras seguía sin precisarse el número total de personas afectadas, dado que las operaciones de rescate mantenían la incertidumbre sobre la cifra definitiva. “Lamentablemente, el número de muertos asciende hasta ahora a 400, mientras que se ha informado de que otras 250 personas han resultado heridas”, publicó Fitrat en sus redes sociales, e indicó que los equipos de rescate estaban enfocados en recuperar los cuerpos.

El Ministerio de Información de Pakistán rechazó cualquier implicación en un ataque contra un hospital de Kabul. Según publicó el medio, Islamabad argumentó que la operación aérea iba dirigida contra “instalaciones militares e infraestructuras de apoyo al terrorismo”, involucrando almacenes de equipo técnico y de municiones presuntamente pertenecientes tanto a los talibán afganos como al grupo Tehrik e Taliban Pakistan (TTP) en Kabul y Nangarhar. Según el Ministerio de Información paquistaní, estos lugares se estaban utilizando para lanzar acciones contra civiles paquistaníes.

El contexto fronterizo entre Afganistán y Pakistán ha sido una fuente habitual de tensiones y episodios de violencia, especialmente relacionados con las actividades del TTP, conocido como los talibán paquistaníes. El medio recordó que Islamabad ha sostenido acusaciones sobre el apoyo recibido por el TTP desde territorio afgano y desde la India, algo que ha sido rechazado por las autoridades de Kabul y Nueva Delhi.

El ataque al hospital Omid se registró en medio de una coyuntura de escalada militar. Según detalló la fuente, a finales de febrero Islamabad había realizado bombardeos contra presuntos objetivos del TTP y del grupo Estado Islámico en Afganistán, lo que ocasionó que el gobierno talibán lanzara operaciones en la frontera común. La continuidad de las hostilidades ilustra el clima de inseguridad crónica en la zona y la difícil relación entre ambos países por la presencia de actores armados que operan a ambos lados de la frontera.

Los bombardeos ocurridos fueron motivo de pronunciamientos encontrados entre las autoridades afganas y paquistaníes. Mientras el Ejecutivo talibán denunció la muerte masiva de civiles y la destrucción de un hospital de alto volumen de pacientes, Islamabad insistió en negar la autoría de un ataque sobre infraestructura civil. Aún así, los rescatistas trabajan en la zona para recuperar cuerpos y asistir a los heridos, con el incendio complicando las labores de auxilio y originando alarma sobre la posibilidad de que las cifras de víctimas sigan aumentando, reportó la fuente original.

El centro hospitalario afectado, dedicado principalmente al tratamiento de adicciones, representaba una infraestructura clave en la prestación de servicios médicos en Kabul, y su destrucción plantea interrogantes sobre el acceso a la atención sanitaria en una ciudad que enfrenta graves dificultades tras años de conflicto. Las imágenes difundidas tras el ataque muestran daños graves en las instalaciones, mientras los trabajadores de emergencia continúan las operaciones para contener la situación y responder a las necesidades urgentes de los heridos y familiares de las víctimas.