Vinícius, Tchouaméni, Huijsen, Bellingham, Carreras y Alaba, apercibidos ante el City en Champions

Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y David Alaba enfrentarán el miércoles una potencial sanción en caso de recibir tarjeta amarilla durante el partido entre Real Madrid y Manchester City, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Según detalló la fuente original, estos seis futbolistas del conjunto español podrían perderse un hipotético acceso a los cuartos de final si llegan a ser amonestados, situación que toma mayor relevancia ya que el Real Madrid parte con la ventaja obtenida en el encuentro de ida, que finalizó 3-0.

De acuerdo con la información difundida, el encuentro se celebrará a las 21:00 en el Estadio Santiago Bernabéu. Los jugadores mencionados deben esquivar cualquier tarjeta para no perderse el primer cruce de la siguiente ronda de Champions, siempre bajo la premisa de que el equipo supere la eliminatoria frente al conjunto inglés. Además, el medio que publica la noticia informó que existen otros efectivos del conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa con la misma advertencia formal, pero estos no estarán disponibles por encontrarse lesionados: se trata de Dani Ceballos, Éder Militao y Rodrygo Goes.

El propio Manchester City también atraviesa una situación similar, reportó la fuente, dado que algunos de sus jugadores afrontan el duelo inicialmente apercibidos por acumulación de tarjetas. Según lo consignado, Marc Guéhi figura en la lista de advertidos, igual que Savinho y Nico O'Reilly. El extremo brasileño Savinho arrastra molestias físicas y no participó en el partido de Premier League ante el West Ham, mientras que el defensor croata Josko Gvardiol resulta baja confirmada para la eliminatoria.

Las reglas de la UEFA en relación a la acumulación de tarjetas amarillas buscan preservar la deportividad y el control en la disciplina, aunque su aplicación en fases decisivas puede generar bajas considerables en los clubes con aspiraciones. La instancia de cuartos de final es particularmente crucial, pues una amonestación en este punto impediría a los futbolistas disputar el inicio de la eliminatoria posterior. El Real Madrid, según las informaciones originales, afronta este reto con especial atención a las decisiones arbitrales y la temida sanción disciplinaria que puede condicionar la plantilla para siguientes desafíos europeos.

El escenario que se plantea en la previa del partido involucra a nombres importantes en defensa, medio campo y delantera tanto para el conjunto madridista como para los ingleses. La posible ausencia de figuras como Jude Bellingham o Vinícius Júnior en un futuro compromiso supondría una complicación táctica para el entrenador, dada la influencia de estos jugadores en el rendimiento colectivo. Manchester City, por su parte, debe manejar con cautela las molestias físicas y el posible riesgo de suspensión de sus jugadores clave, con la baja ya confirmada de Josko Gvardiol y las dudas sobre el estado físico de Savinho.

La expectativa sobre la gestión de tarjetas y la administración de los tiempos del partido marcará uno de los focos principales del enfrentamiento. El Real Madrid, con ventaja en la eliminatoria tras el resultado de 3-0 en la ida, buscará avanzar con la plantilla más completa posible, mientras el Manchester City deberá sobreponerse a ausencias y advertencias para intentar revertir el marcador y acceder a la siguiente ronda de la Liga de Campeones.