Un ataque con drones provoca un incendio cerca del Aeropuerto de Dubái

El ejército emiratí pidió este domingo a residentes y visitantes de determinadas áreas en Dubái y Doha que abandonaran esas zonas lo antes posible. Según informaron fuentes castrenses citadas por Sepah News, el llamado a la evacuación se fundamenta en que estos lugares podrían constituir objetivos de ataques durante las siguientes horas, en medio de una escalada militar en Oriente Próximo relacionada con el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. De acuerdo con este comunicado, las fuerzas iraníes acusan a las autoridades de estos países de ofrecer refugio a elementos estadounidenses y permitir el uso de su territorio para operaciones ofensivas contra Irán.

En este contexto, la Oficina de Medios de Dubái informó de la intervención de equipos locales para controlar un incendio cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái. Este fuego se originó tras el impacto de un dron contra un tanque de combustible en las proximidades del aeropuerto, una infraestructura que ha sido blanco de varios ataques aéreos desde el incremento de la tensión en la región motivado por la ofensiva estadounidense e israelí sobre territorio iraní y la respuesta de Teherán contra Israel y bases militares estadounidenses en la zona, según detalló la agencia estatal WAM.

Personal de emergencias acudió al lugar tras el incidente con el vehículo no tripulado, desplegando medidas orientadas a salvaguardar la seguridad de la población y la integridad de las instalaciones. Mediante redes sociales oficiales, la Oficina de Medios de Dubái comunicó que por el momento no se registraron heridos. Además, se informó que todas las acciones pertinentes para evitar daños adicionales estaban en marcha, conforme a las directrices de las autoridades locales.

La situación se agrava considerando antecedentes recientes en el mismo aeropuerto. Según publicó WAM, el pasado miércoles 11 de marzo se produjo otro incidente con drones que dejó al menos cuatro personas heridas. Entre los lesionados se confirmó la presencia de un ciudadano bangladesí, uno de la India y dos de nacionalidad ghanesa. Este episodio se suma a una serie de ataques que han incrementado la percepción de riesgo sobre las principales infraestructuras de transporte y logística en la zona del Golfo.

El incremento de la actividad armada y los ataques con drones han situado tanto a Dubái como a otras ciudades del Golfo bajo un clima de alerta sostenida. Como reportó la agencia WAM, esta atmósfera ha forzado a las autoridades a desplegar recursos adicionales y emitir advertencias de seguridad dirigidas tanto a la población local como a quienes se encuentran temporalmente en la región.

El impacto de la escalada en Oriente Próximo alcanzó una dimensión diplomática tras la llamada telefónica que mantuvieron este domingo el presidente de Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed al Nahyán, y el monarca de Arabia Saudí, Salmán bin Abdulaziz. En el diálogo, según detalló WAM, ambos jefes de Estado debatieron acerca de los continuos ataques iraníes en el área e intercambiaron impresiones sobre las consecuencias de estos acontecimientos para la estabilidad regional y mundial.

Durante la conversación bilateral, ambos líderes señalaron la urgencia de que cesen de inmediato las hostilidades. Ratificaron su respaldo a la vía del diálogo como mecanismo principal para contener la escalada y restablecer condiciones de seguridad. Además, según publicó la agencia estatal, los representantes de EAU y Arabia Saudí advirtieron sobre los peligros que representa el actual ciclo de violencia para la región y para la comunidad internacional en su conjunto.

El mensaje difundido por Sepah News recogió una declaración del cuerpo defensivo de la República Islámica de Irán, donde se atribuyó la actual situación a la decisión de los gobiernos de Dubái y Doha de albergar a fuerzas estadounidenses y permitirles efectuar operaciones contra intereses iraníes desde sus territorios. El comunicado subrayó el potencial peligro para civiles y advirtió sobre nuevas acciones militares si las condiciones no varían en las próximas horas.

La sucesión de incidentes alrededor del Aeropuerto Internacional de Dubái ha provocado la movilización de personal de emergencia especializado, que mantiene labores de control sobre los focos activos de incendio y actualiza los protocolos de evacuación y contingencia en zonas cercanas. A su vez, los canales oficiales continúan proporcionando información sobre la evolución de los acontecimientos y las medidas recomendadas a la ciudadanía y visitantes.

Según reportó WAM, los recientes episodios han obligado a reconfigurar planes de seguridad interna en varios puntos estratégicos de Dubái y otras grandes urbes del Golfo, con énfasis en infraestructuras consideradas críticas para el comercio y la conectividad entre continentes. La coordinación regional e internacional se ha intensificado como reacción a las amenazas detectadas y al uso de tecnología de drones armados en el contexto del conflicto regional.

Por su parte, los responsables de seguridad manifestaron que las investigaciones sobre la autoría de los ataques permanecen abiertas y que las fuerzas del orden trabajan en estrecha colaboración con organismos internacionales y socios regionales, con el objetivo de identificar posibles responsables y anticipar nuevos riesgos para la estabilidad operativa y ciudadana.

La conjunción de acciones militares, incidentes con drones y respuestas diplomáticas en Dubái refleja la complejidad del escenario en Oriente Próximo, donde la seguridad de civiles y la protección de infraestructuras estratégicas constituyen áreas de máxima preocupación. Este clima se mantiene bajo la observación de agencias nacionales y alianzas multilaterales, mientras aumentan las llamadas al cese de la violencia, según consignaron tanto Sepah News como WAM.