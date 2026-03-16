Sri Lanka declara un día festivo a la semana para hacer frente a la crisis energética por el conflicto en Irán

El comisionado general de Servicios Esenciales, Prabath Chandrakeerthi, detalló este lunes que todas las actividades organizadas por el Gobierno de Sri Lanka quedan pospuestas hasta nueva notificación. Esta decisión forma parte de un paquete de medidas implementadas para recortar el consumo de combustible en el país, en respuesta a las restricciones semanales para cada vehículo, adoptadas por las autoridades para evitar el pánico ante un posible desabastecimiento. El anuncio fue acompañado con la declaración de un día festivo semanal obligatorio cada miércoles, que afectará a todas las oficinas gubernamentales, universidades y escuelas del territorio nacional.

Según informó el medio Europa Press, la disposición surge como consecuencia directa del agravamiento del conflicto en Oriente Próximo, tras el aumento de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán. La escalada bélica y las ofensivas sobre territorio iraní han impactado de forma significativa en la cadena de suministros energéticos globales, generando un clima de incertidumbre en mercados dependientes del petróleo y el gas natural licuado. Sri Lanka, al igual que otros países de la región asiática, enfrenta ahora un panorama de riesgos en la continuidad de sus provisiones, lo que ha motivado la adopción de medidas preventivas para mitigar el consumo interno de combustibles.

El gobierno de Sri Lanka notificó que la nueva medida afectará a todo el sector público y educativo, con la única excepción de los servicios sanitarios, los puertos, la gestión del agua y las dependencias aduaneras, que continuarán sus funciones habituales para evitar la interrupción de servicios considerados básicos para la operación del país. Según consignó Europa Press, la decisión busca reducir el gasto energético nacional en un contexto de restricciones globales, agravado por el bloqueo del estrecho de Ormuz, paso fundamental por el que transita diariamente casi una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado comercializados en el mundo.

La razón principal detrás de la medida obedece al temor de escasez de combustibles en la isla, impulsado por el bloqueo marítimo y por la creciente demanda frente al incierto panorama internacional. La declaración de días no laborales pretende aliviar la presión sobre el sistema de transporte y reducir el consumo diario de hidrocarburos, según explicó Prabath Chandrakeerthi al presentar la medida ante los medios. Europa Press reportó que la estrategia implementada por Sri Lanka se inspira en acciones similares adoptadas por países asiáticos vecinos, entre ellos Bangladesh, donde se ha adelantado el período vacacional en las universidades para disminuir el uso de energía y transporte.

La crisis actual se enmarca en una serie de desafíos energéticos globales derivados de las tensiones en Oriente Próximo, particularmente por la importancia estratégica del estrecho de Ormuz. Esta vía marítima permanece bloqueada, interrumpiendo el tránsito de cerca del 20 por ciento de los suministros mundiales de crudo y gas natural licuado, lo que genera un efecto dominó en los mercados internacionales y acentúa la preocupación de gobiernos dependientes de la importación de estos recursos.

Las autoridades de Sri Lanka recalcaron que las medidas implementadas buscan prevenir el acaparamiento y el desabastecimiento repentino que pueda resultar de las alteraciones en el flujo normal de combustibles. Las restricciones semanales al uso del vehículo, ya instauradas, han sido reforzadas a través de la suspensión de actividades gubernamentales y académicas cada miércoles, estrategia diseñada para maximizar el ahorro de recursos y limitar la exposición de la economía nacional a los vaivenes del contexto geopolítico internacional.

De acuerdo con Europa Press, el anuncio de Sri Lanka evidencia una tendencia regional de respuesta preventiva frente a los posibles efectos secundarios que la escalada del conflicto en Oriente Próximo podría desencadenar en los mercados energéticos asiáticos. La decisión del ejecutivo isleño se suma a la de otros Estados que buscan frenar el gasto de recursos en un momento de volatilidad y riesgo de interrupciones en el flujo de energía.

Las reacciones en el ámbito nacional e internacional se centran en la capacidad de la medida para garantizar la continuidad de los servicios esenciales sin afectar de forma drástica la vida cotidiana de la población y sin comprometer sectores clave. Las instituciones excluidas de la suspensión semanal fueron seleccionadas por su papel en la infraestructura crítica del país, mientras que el resto de las actividades oficiales y académicas quedan en pausa hasta que la situación permita retomar la normalidad.

El gobierno señaló que la decisión de instaurar un día festivo cada semana permanecerá en vigor hasta segundo aviso, dependiendo de la evolución de la crisis energética y del conflicto en Oriente Próximo. Según resaltó Europa Press, el contexto internacional continúa siendo altamente volátil, lo que hace prever que la situación podría prolongarse si no se estabilizan las condiciones en los principales puntos de tránsito energético, como el estrecho de Ormuz.

Diferentes países asiáticos afectados por el mismo contexto han optado por respuestas similares o ajustadas según sus necesidades internas y su dependencia de las importaciones de combustibles. Mientras Sri Lanka suspende actividades gubernamentales y educativas semanalmente, Bangladesh ha decidido adelantar vacaciones universitarias como medida para restringir el consumo de energía.

Estas medidas reflejan el aumento de la preocupación ante la posibilidad de que la persistencia del bloqueo y la escalada de tensiones provoquen interrupciones graves en los suministros internacionales de hidrocarburos. Según publicó Europa Press, este escenario lleva a los gobiernos a priorizar la gestión racional de sus recursos disponibles y atender con antelación los impactos que pueda provocar la inestabilidad regional en los ámbitos económicos y sociales internos.