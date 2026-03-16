Sheinbaum minimiza los desacuerdos con Trump y dice que la prioridad es tener buena relación con EEUU

El derecho de cada nación a decidir su forma de gobierno sin presiones externas marcó el discurso de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien abordó varios temas clave en su tradicional conferencia de prensa matutina. Según consignó Europa Press, la mandataria subrayó que México mantiene una política constante contra el bloqueo económico impuesto a Cuba y defendió que estas medidas afectan principalmente a la población civil de la isla, no a sus autoridades.

Durante su encuentro habitual con los medios, Sheinbaum aclaró que, aunque existen discrepancias con la administración de Donald Trump sobre asuntos como la soberanía nacional, la prioridad de su gobierno es sostener una relación constructiva con Estados Unidos. La presidenta afirmó que esta intención persiste sin depender de encuentros presenciales entre los jefes de Estado y enfatizó que el principio rector es mantener un diálogo abierto con Washington. De acuerdo con la información de Europa Press, Sheinbaum precisó que los desacuerdos, especialmente cuando involucran temas de soberanía e integridad territorial, se manifestarán de manera pública y transparente, sin que ello obstaculice la cooperación bilateral.

La mandataria especificó que la colaboración entre México y Estados Unidos abarca áreas fundamentales como seguridad y comercio. Afirmó también que la integración regional continuará bajo los parámetros de respeto mutuo y sin imposiciones de factores externos. Sheinbaum recalcó la importancia de principios como el respeto a la soberanía y la integridad territorial, la responsabilidad compartida y diferenciada, la confianza recíproca y una cooperación bilateral que excluya cualquier subordinación, según detalló Europa Press.

Consultada sobre comentarios del expresidente Trump relacionados con el crimen organizado en territorio mexicano y las críticas a su modelo de seguridad, Sheinbaum evitó valorar dichos señalamientos. En palabras recogidas por Europa Press, sentenció: “En México gobierna el pueblo de México. Quien nos eligió fue el pueblo y respondemos al pueblo de México.” De esta forma, remarcó su postura de que las decisiones nacionales responden al mandato popular y no a presiones externas.

La rueda de prensa también incluyó reacciones a las amenazas recientes de Trump hacia Cuba, en medio de la creciente inquietud internacional sobre posibles intervenciones de Washington en la isla, tras situaciones similares ocurridas este año en Venezuela e Irán, informó Europa Press. Sheinbaum reafirmó la posición de México a favor de la autodeterminación de los pueblos y reiteró que “le corresponde a los cubanos definir su gobierno y habrá cosas en las que estemos de acuerdo, habrá cosas con las que no, pero no tiene que sufrir su pueblo, nunca”.

Según datos publicados por Europa Press, la presidenta mexicana recordó la histórica oposición de México al embargo económico contra Cuba que se mantiene desde hace casi setenta años y enfatizó que esta política no afecta a los gobiernos sino a las poblaciones, consolidando así el alineamiento tradicional de la diplomacia mexicana en el contexto latinoamericano.

El diálogo también incluyó la defensa de Sheinbaum a una iniciativa convocada por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien animó a la sociedad mexicana a colaborar económicamente para enviar ayuda humanitaria a Cuba. Europa Press detalló que López Obrador promovió en redes sociales la posibilidad de que los mexicanos realicen aportaciones financieras para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, sumando cerca de dos toneladas de productos enviados como primera remesa. La propuesta generó controversia en sectores opositores, sin embargo, Sheinbaum aseveró que las operaciones financieras están sujetas a vigilancia y regulación bajo las leyes bancarias mexicanas, descartando la posibilidad de exenciones o manejos irregulares.

Según consignó Europa Press, la mandataria señaló que el llamado a la solidaridad parte de la sociedad civil mexicana y cuenta, además, con el respaldo de escritores, periodistas y personajes públicos reunidos en la plataforma Humanidad con América Latina. Este grupo se encarga de gestionar el envío de productos y coordinar donaciones, impulsando la cooperación con el pueblo cubano en momentos de dificultad económica.

En su intervención, Sheinbaum defendió el carácter transparente y regulado de estas iniciativas solidarias y manifestó que México continuará con la política de apoyo humanitario hacia otras naciones, en consonancia con sus posiciones tradicionales sobre el principio de no intervención y cooperación internacional, según recalcó Europa Press a lo largo de su cobertura.

La presidenta mexicana concluyó reafirmando la centralidad del diálogo y la autonomía en la gestión de la política exterior, mientras reiteró la continuidad de estrategias de integración regional que privilegian la cooperación por encima de cualquier imposición proveniente de otros países.