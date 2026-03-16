SEPA destaca que una buena salud bucal contribuye a un envejecimiento más saludable y con mayor calidad de vida

Durante el VIII Simposio DentaidSEPA, diversos especialistas pusieron énfasis en la alta prevalencia de enfermedades periodontales entre la población mayor de 65 años, que afecta a más del 60 por ciento de este grupo, tal como muestra un estudio presentado por Dentaid. Este dato, compartido durante las ponencias, sirvió para subrayar la urgencia de adoptar estrategias preventivas y personalizadas que permitan mantener la salud bucodental en todas las etapas de la vida. Según informó SEPA, una correcta salud oral tiene un impacto directo en la calidad de vida, en la funcionalidad y en la autonomía de las personas, cuestiones decisivas en el proceso de envejecimiento.

Tal como publicó SEPA, la presidenta de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, Paula Matesanz, señaló durante el encuentro que el fomento de prácticas preventivas respaldadas por la evidencia y la realización de revisiones periódicas reduce no solo la incidencia de enfermedades, sino que también contribuye a un envejecimiento más saludable. El simposio se organizó bajo el lema “Salud bucal a lo largo de la vida: cómo conseguir que los 60 sean los nuevos 40”, y reunió tanto a profesionales sanitarios como a responsables institucionales interesados en promover políticas centradas en la salud integral.

El medio también recogió la intervención de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien trasladó en una videodeclaración institucional la importancia de que las personas vivan más años “con más salud y mayor calidad de vida”. García destacó que existe un consenso creciente en resaltar la relación directa entre la salud bucodental y la salud general. En sus palabras, “no hay salud general sin salud bucodental y, por lo tanto, cuidar la boca a lo largo de toda la vida es una de las inversiones más eficaces que podemos hacer en salud pública”. Además, remarcó la relevancia de la colaboración institucional y científica, reconociendo a SEPA como un aliado estratégico en el avance de la salud bucodental en España.

El evento, según detalló SEPA, también incluyó la presentación de una encuesta poblacional realizada a más de 2.400 personas en España. El sondeo confirma que la salud oral se percibe como un elemento fundamental del bienestar general. Destaca, además, la opinión de la población mayor de 60 años, entre quienes el 78 por ciento identifica al profesional dental como clave para conservar una buena salud bucal, priorizando la funcionalidad y el confort sobre enfoques puramente estéticos.

Durante el simposio, especialistas insistieron en que alcanzar una buena salud oral durante la vejez requiere una larga trayectoria de prevención, educación constante y acompañamiento profesional. Según las aportaciones recogidas por SEPA, los hábitos preventivos y la divulgación científica resultan imprescindibles para el diseño de intervenciones eficaces. Manel Vera, CEO de Dentaid, sostuvo durante su intervención la importancia de la investigación como motor del conocimiento y la necesidad de su divulgación para provocar un cambio real de hábitos. “Ese conocimiento es el que permite adoptar hábitos de salud que marcan la diferencia a lo largo de la vida. Por eso, si queremos una longevidad saludable, con autonomía y bienestar, la salud bucal debe cuidarse a lo largo de toda la vida. Mantener una boca sana es ganar calidad de vida hoy y en el futuro”, manifestó Vera, según consignó el medio.

En el ámbito clínico, se analizaron los retos y recomendaciones específicas para los adultos mayores, en un contexto de progresivo aumento de la longevidad. Lorenzo de Arriba, profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, señaló que la adaptación de los protocolos de higiene bucal es esencial, sobre todo en presencia de limitaciones físicas, deterioro cognitivo o polimedicación. De Arriba detalló que entre las medidas preventivas imprescindibles se encuentran el cepillado mecánico eficaz con dentífricos fluorados, el uso regular de cepillos interdentales y, en determinados casos, la aplicación de colutorios como coadyuvantes, siempre orientados a preservar la función masticatoria y la salud oral en edades avanzadas.

El desarrollo del simposio, según reportó SEPA, permitió consolidar una visión compartida por profesionales y autoridades: la salud bucodental debe ocupar una posición central en las políticas de promoción y prevención de la salud, especialmente ante el envejecimiento de la población. Los expertos concluyeron que avanzar hacia un enfoque preventivo, coordinado y personalizado resulta esencial para ofrecer mejores resultados en los años venideros. Esto requiere no solo acciones clínicas, sino también la consolidación de alianzas entre el sector público y la comunidad científica, con el objetivo de trasladar la evidencia acumulada sobre salud oral a recomendaciones y servicios accesibles durante todo el ciclo vital.

Las intervenciones durante el simposio destacaron igualmente el valor de la educación desde etapas tempranas, la capacitación de los profesionales para abordar los desafíos específicos de la población de edad avanzada y la necesidad de una información clara y accesible para todos los sectores sociales. Así, la salud bucodental aparece, según los datos y opiniones recogidos por SEPA, como un componente estratégico en la construcción de una longevidad activa, con autonomía y calidad de vida, reforzando el mensaje de que la prevención y el seguimiento profesional constituyen una inversión imprescindible en salud pública.