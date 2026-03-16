Seis heridos leves por el impacto de un proyectil en Nayariya, en el norte de Israel

Según consignó The Times of Israel, la Policía de Israel alertó sobre la caída de fragmentos de misiles interceptor en diferentes áreas de Jerusalén, entre ellas el Monte del Templo, la Iglesia del Santo Sepulcro y el Barrio Judío. Los agentes permanecen en labores de remoción de estos restos, los cuales se originaron por el lanzamiento de misiles iraníes “contra nuestros civiles”, según indicaron autoridades citadas por el medio israelí. Este contexto llevó al cierre de lugares sagrados para el público debido a la limitada disponibilidad de refugios en esas zonas, con el objetivo de proteger a la población ante posibles riesgos derivados de la presencia de restos de proyectiles.

El impacto de un cohete en Nahariya, ciudad situada en la costa norte de Israel, dejó a seis personas con heridas leves, según informó el servicio de ambulancias Magen David Adom. La organización sanitaria detalló que entre los afectados se encuentran dos adultos y cuatro menores, quienes sufrieron intoxicación por inhalación de humo tras la explosión del artefacto en una vivienda. Todos los afectados ya recibieron atención médica y se encuentran fuera de peligro, informó The Times of Israel.

Las Fuerzas Armadas israelíes, según reportó The Times of Israel, identificaron que el cohete fue lanzado desde territorio libanés y descartaron que la explosión en la vivienda de Nahariya estuviera relacionada con los restos de interceptores. En tanto, las autoridades recalcaron la importancia de que la ciudadanía siga en todo momento las indicaciones oficiales, especialmente en las zonas que carecen de refugios suficientes para la protección de civiles.

La Policía de Israel, citada por The Times of Israel, explicó que el cierre de espacios religiosos y de interés histórico en Jerusalén respondió a la necesidad de evitar incidentes adicionales, tras la lluvia de restos de misiles sobre lugares habitualmente concurridos por fieles y turistas. Entre estos sitios figuran la Explanada de las Mezquitas, la Iglesia del Santo Sepulcro y áreas residenciales del Barrio Judío.

Magen David Adom, de acuerdo a lo recogido por The Times of Israel, confirmó que la rápida atención médica permitió estabilizar a los seis heridos de Nahariya, quienes se intoxicaron con humo durante el incidente. El cierre preventivo de áreas sagradas permanece en vigor mientras continúan las labores para remover fragmentos de los misiles interceptados que cayeron en Jerusalén. Las autoridades reiteraron la recomendación de permanecer atentos a las indicaciones oficiales y evitar transitar por zonas donde existan riesgos derivados de incidentes similares.

El medio israelí también detalló que las Fuerzas de Defensa de Israel no han reportado más víctimas ni daños significativos distintos al incidente en Nahariya y la caída de restos en Jerusalén. La situación de seguridad en la región norte de Israel sigue bajo supervisión, mientras las fuerzas militares y policiales mantienen patrullajes y labores de prevención ante la posibilidad de nuevos lanzamientos de proyectiles desde fuera de las fronteras nacionales.

La respuesta coordinada entre servicios de emergencia, fuerzas armadas y policía incluyó medidas como la evacuación temporal de viviendas cercanas al lugar del impacto en Nahariya y el despliegue de equipos especializados de remoción de explosivos y fragmentos de misiles en la capital. El seguimiento de estos incidentes forma parte de una estrategia centrada en la protección de civiles y en la reducción del riesgo para residentes y visitantes de áreas vulnerables, según informó The Times of Israel.

Finalmente, las autoridades israelíes comunicaron, según recogió el mismo medio, que permanecerán en máxima alerta y continuarán monitoreando tanto la frontera con el Líbano como cualquier otra zona que pudiera resultar afectada, instando a la población a no bajar la guardia y a mantenerse informada de cualquier instrucción de seguridad que emitan las instituciones oficiales.