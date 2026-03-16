Santi Aldama deberá pasar por el quirófano

La entidad médica de los Memphis Grizzlies aplicará un tratamiento combinado, que incluye tanto artroscopia como una inyección ortobiológica, para abordar los dolores que Santi Aldama experimenta en la tróclea de su rodilla derecha. Según informaron los Memphis Grizzlies, el jugador español será sometido a esta intervención con el objetivo de conseguir la plena recuperación de la articulación, aunque por el momento no se ha comunicado una fecha específica para su regreso a la competición profesional.

De acuerdo con lo reportado por los Grizzlies, la incidencia de molestias persistentes obligará a Aldama a quedar fuera de la dinámica habitual del equipo y podría significar su ausencia durante el resto de la temporada de la NBA. La organización precisó mediante un comunicado que el cuerpo médico espera una recuperación total, aunque el plazo concreto de su reintegración se determinará una vez que finalicen tanto la cirugía como los controles posteriores.

Tal como publicó el medio oficial de la franquicia, Santi Aldama, nacido en Gran Canaria y con 25 años de edad, había participado en 43 partidos de la liga estadounidense antes de detener su actividad en febrero a causa de esta lesión de rodilla. En lo que va de temporada, el ala-pívot ha llegado a promediar 14 puntos, 6,7 rebotes y un promedio de 27,9 minutos en cancha por encuentro, cifras que reflejan su aporte sostenido al equipo de Tennessee y su creciente protagonismo en la rotación.

Aldama presentó síntomas que afectaron su desempeño y salud física durante la primera parte del calendario, lo que llevó a los expertos médicos de los Grizzlies a recomendar la intervención quirúrgica para eliminar las molestias referidas en la tróclea, una estructura fibrosa de la rodilla que puede originar dolores crónicos si no se trata adecuadamente. El procedimiento contempla una artroscopia —una técnica mínimamente invasiva que permite visualizar y tratar distintas lesiones articulares— y la administración de una inyección ortobiológica, lo que apunta a una combinación de soluciones quirúrgicas y biológicas en la expectativa de conseguir una curación completa.

Según consignó la franquicia de Tennessee, aún no resulta posible anticipar con exactitud la duración del tiempo de baja que afrontará el jugador tras la intervención, decisión que dependerá de la evolución postoperatoria y de los controles médicos periódicos. El club anunció que informará sobre los avances de la recuperación y la posible fecha de retorno cuando cuente con datos certeros tras la intervención y los primeros ciclos de rehabilitación.

Santi Aldama alcanzó en este curso su mayor número de minutos disputados por partido desde que se integró a la NBA, según publicaron los Memphis Grizzlies. Su rendimiento ofensivo, con 14 puntos promedio por enfrentamiento, y su contribución en rebotes permitieron al equipo equilibrar rotaciones en distintos partidos. La lesión y su correspondiente paso por el quirófano interrumpen esa progresión individual y dejan en suspenso la reincorporación del jugador español hasta nueva información médica.

La confirmación oficial del club sobre la situación médica del ala-pívot supone un cambio en la rotación de los Memphis Grizzlies, que deberán afrontar la parte final de la temporada sin contar con la aportación regular de Aldama. El comunicado de la franquicia detalla expresamente la intención de perseguir una recuperación integral, a la espera de que la técnica quirúrgica y los tratamientos biológicos surtan el efecto deseado.

El club mantendrá informada a la afición y a los medios sobre cualquier novedad relacionada con la salud y el proceso de rehabilitación del jugador. Los próximos comunicados aportarán los detalles sobre la evolución del estado físico de Aldama y las perspectivas con vistas a la próxima temporada, según adelantó la propia organización de Memphis.