Presidente advierte que "no habrá tregua" contra el abuso sexual infantil en Paraguay

Asunción, 4 may (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, advirtió este lunes que "no habrá tregua" ni tolerancia frente al abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, un delito que, según la Fiscalía, registró un promedio de nueve casos diarios en 2025.

El mandatario se pronunció de este modo en un acto de presentación de la campaña nacional 'Todos somos responsables', una iniciativa que busca la protección de los menores de 18 años y fortalecer la prevención del abuso infantil.

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"La protección de estos niños no admite ningún matiz y su causa tiene que ser realmente una causa nacional, no debería permitirse bajo ninguna circunstancia la indiferencia", dijo Peña en el evento organizado en el Banco Central de Paraguay (BCP).

El mandatario indicó que esta es "una batalla diaria" que exige al Gobierno "redoblar los esfuerzos".

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"No podemos simplemente reaccionar, debemos adelantarnos, debemos evitarlo. Para ello, la prevención es el camino a seguir, es la herramienta más poderosa que tenemos para blindar la integridad de nuestros niños", refirió Peña, quien resaltó que la intención no es "simplemente castigar el delito".

En ese sentido, el presidente envió un mensaje a quienes "pretenden vulnerar los derechos" de los niños y adolescentes: "No habrá tregua, no habrá tolerancia y con la ayuda del Poder Judicial nunca habrá impunidad".

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Por su parte, el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, expresó que el abuso infantil es "el crimen más atroz que puede existir".

La campaña buscará sensibilizar a los adultos sobre la importancia de escuchar y creer a los niños cuando se presentan este tipo de casos, añadió el ministro.

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El 28 de enero pasado, la Fiscalía de Paraguay informó que atendió durante 2025 a 3.386 niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, lo que supone un promedio de nueve casos por día, una cifra un 3,8 % menor que en 2024, cuando el Ministerio Público reportó 3.521 víctimas de este delito.

El 87 % de los casos de abuso sexual en niños en 2025 fue cometido por un familiar o conocido de la víctima.EFE

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