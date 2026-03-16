El gobierno ucraniano dictó recientemente sanciones contra diez atletas paralímpicos de Rusia, una medida adoptada después de la destacada actuación de ese país en los Juegos Paralímpicos de Invierno en Italia, donde, con un equipo conformado por solo seis deportistas, Rusia alcanzó el tercer lugar en el medallero general. Esta decisión de las autoridades de Kiev se enmarca dentro de un nuevo paquete de restricciones que incluye a un total de 130 personas físicas y 48 entidades jurídicas acusadas de contribuir a la invasión del territorio ucraniano, según resaltó la agencia TASS.

De acuerdo con la información publicada por dicha agencia y reportada por diversos medios internacionales, el propio gobierno ruso calificó la decisión de Ucrania como "absurda". El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, señaló que considera estas sanciones "otra decisión absurda" tomada por Kiev. Peskov recalcó que la actuación de los atletas rusos en Italia, donde consiguieron ocho medallas de oro, una de plata y tres de bronce entre el 6 y el 15 de marzo, es motivo de reconocimiento nacional.

Según divulgó la agencia TASS y retomaron otras publicaciones, Moscú celebró los logros alcanzados por la delegación rusa en los recientes Juegos Paralímpicos de Invierno, subrayando que pese a la composición reducida de su equipo, los resultados obtenidos superaron las expectativas iniciales. El Kremlin anunció que el presidente Vladimir Putin proyecta reunirse con estos deportistas, a quienes las autoridades del país denominan "héroes", en señal de aprecio por su rendimiento deportivo en el escenario internacional.

El paquete de restricciones ucranianas, decretado por el presidente Volodimir Zelenski, no solo incluyó a estos diez atletas paralímpicos. Según comunicó la agencia TASS, la lista ampliada de sancionados comprende también empresas rusas. Entre estas se encuentran compañías dedicadas al suministro de componentes empleados en la fabricación de equipos de navegación satelital de la serie Kometa, tecnología utilizada en la producción de drones, misiles y municiones guiadas.

El trasfondo de la aplicación de estas medidas restrictivas se remonta a febrero de 2022, cuando comenzó la ofensiva militar rusa en territorio ucraniano. Desde entonces, Ucrania ha intensificado el uso de sanciones contra ciudadanos, funcionarios e instituciones de Rusia como parte de su estrategia para contrarrestar la invasión. Las fuentes citadas, principalmente la agencia TASS, puntualizaron que esta política se ha traducido en la elaboración periódica de listas que incluyen a figuras del deporte, el ámbito empresarial y el sector tecnológico ruso.

Representantes oficiales en Moscú, citados por TASS, defendieron la participación y el desempeño de su delegación en los Juegos, insistiendo en que sus atletas se centran únicamente en la actividad deportiva y no desempeñan un papel directo en la política estatal ni en los acontecimientos militares. Las autoridades en Rusia ven la inclusión de personas con discapacidad en el listado de sanciones como un acto de represalia injustificado, en palabras del propio Dimitri Peskov.

Según especificaciones ofrecidas por la información del medio ruso, la delegación paralímpica de Rusia, integrada por seis personas, logró asegurar el tercer lugar en la competencia, lo que fue interpretado en Moscú como una muestra de determinación bajo circunstancias adversas, dada la magnitud de la guerra y las sanciones internacionales previas. Medios como TASS remarcaron la expectación generada en torno al próximo encuentro oficial entre Vladimir Putin y los deportistas, anticipando que recibirán un reconocimiento formal por parte del Estado.

La relación entre autoridades ucranianas y rusas en el terreno deportivo ha experimentado deterioro desde el inicio del conflicto. Estos episodios se suman a otras situaciones en las que atletas de ambos países se han visto involucrados en condiciones excepcionales, derivadas de sanciones y medidas restrictivas impuestas por razones políticas y de seguridad nacional, tal como reportó la agencia TASS.

El último paquete de sanciones, detallado en comunicados procedentes de Kiev, recoge una diversidad de perfiles afectados: desde figuras deportivas a empresarios y proveedores de componentes para la industria militar rusa. Según TASS, las sanciones buscan presionar al aparato estatal ruso mediante limitaciones económicas y restricciones internacionales, al tiempo que transmiten un mensaje dirigido a quienes contribuyen, directa o indirectamente, a la continuación del conflicto en Ucrania.

Los deportistas paralímpicos rusos ahora incluidos en la lista de sancionados por Ucrania se suman a una nómina creciente de ciudadanos rusos objeto de medidas restrictivas Occidente y del propio gobierno ucraniano refuerzan periódicamente. Según TASS y otros medios citados, representantes oficiales de Rusia expresaron su descontento argumentando que tales decisiones afectan injustamente a quienes, sostienen, solo representan a su país en eventos deportivos de carácter internacional.