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Rusia apunta que pese a que Trump "tiene ahora otras prioridades" no perdió el interés por Ucrania

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El Kremlin ha señalado este lunes que a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "tiene ahora otras prioridades" --en alusión a la guerra con Irán--, no ha perdido el interés por Ucrania, tal y como demuestra al insistir a su homólogo de ese país, Volodimir Zelenski, en llegar a un acuerdo con Rusia.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha descartado esa supuesta falta de interés y ha señalado que "recomienda insistentemente al presidente Zelenski que llegue a un acuerdo", lo que evidencia, ha subrayado, "que es precisamente la parte ucraniana el principal obstáculo en el proceso de negociación".

Peskov ha explicado que aunque "por razones obvias", la parte estadounidense tiene "actualmente otras prioridades", confían en poder retomar cuanto antes las negociaciones con Ucrania. "Aún no se acordaron lugar y fecha concretas", ha dicho.

"Tienen mucho trabajo por delante en otros ámbitos bien conocidos", ha apuntado Peskov en alusión a Estados Unidos, inmerso en estos momentos en una guerra con Irán de la que se han cumplido ya más de dos semanas, dejando tras de sí más de 3.000, según algunas estimaciones, entre ellas el líder supremo, Alí Jamenei.

Peskov también ha pasado por alto las acusaciones del presidente Zelenski sobre el apoyo que Irán está recibiendo de Rusia para sus ataques contra Israel e intereses e instalaciones militares estadounidenses en Oriente Próximo.

"Deben contactar con el jefe del régimen de Kiev y preguntarle de dónde ha obtenido esa información. Nosotros no hacemos comentarios sobre ese tipo de declaraciones", ha zanjado Peskov para responder a las preguntas de la prensa, según recoge la agencia rusa Interfax.

ATAQUES RUSOS SOBRE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA

Por su parte, las autoridades rusas han informado este lunes de nuevos ataques contra infraestructuras energéticas y de transporte utilizadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania, entre ellas unas instalaciones para fabricar drones.

Asimismo, han afirmado haber derribado a lo largo de esta jornada cerca de medio centenar de drones ucranianos que volaban hacia Moscú. Asimismo, ha confirmado un ataque ucraniano sobre un depósito de petróleo en Labinsk, en la región de Krasnodar, ubicada a orillas del mar Negro.

En el lado contrario, se ha registrado al menos la muerte de una persona por un ataque sobre Zaporiyia. Las autoridades ucranianas han informado de que durante la mañana de este lunes, Kiev y Járkov han estado siendo objetivo de drones rusos.

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