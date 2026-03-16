Reino Unido condena a Hezbolá y ve "inaceptable" el desplazamiento forzado de libaneses por ataques israelíes

La responsable de la diplomacia británica, Yvette Cooper, anunció que el Reino Unido destinará más de 5 millones de libras esterlinas (aproximadamente 5,8 millones de euros) en fondos de emergencia para asistencia humanitaria en Líbano, recursos que se canalizarán a través de organizaciones como la Cruz Roja, el Fondo Humanitario de Naciones Unidas y el Programa Mundial de Alimentos. Estos fondos buscan cubrir necesidades primordiales de miles de personas desplazadas y en condiciones de vulnerabilidad en el país, explicó Cooper, con acciones orientadas a garantizar alimentación, alojamiento, agua, saneamiento e higiene. Al mismo tiempo, la ministra de Exteriores expresó su respaldo al Gobierno libanés en medio del incremento del conflicto en la región.

Según informó el medio Europa Press, Cooper emitió un comunicado el domingo donde calificó como "totalmente inaceptable" el desplazamiento forzado de cientos de miles de libaneses a raíz de los ataques israelíes. La ministra remarcó que el desarrollo de la crisis en Líbano y la escala que está alcanzando el impacto humanitario generan preocupación en Londres. Subrayó que el conflicto ya ha provocado un número elevado de víctimas civiles y desplazamientos masivos, y advirtió sobre el riesgo de una eventual expansión de las hostilidades.

De acuerdo con Europa Press, la canciller británica reiteró que la respuesta humanitaria en Líbano y los esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada del conflicto constituyen prioridades para el Gobierno de Reino Unido. Adicionalmente, Cooper condenó “enérgicamente” los ataques perpetrados por el grupo chií Hezbolá contra Israel, señalando que los mismos “deben cesar de inmediato”, ya que en su opinión “están arrastrando una vez más al pueblo libanés a un conflicto que no desea y que no le beneficia”.

La alta funcionaria destacó la importancia de los compromisos asumidos por el Ejecutivo libanés ante la escalada de violencia, entre ellos la decisión de prohibir todas las actividades militares de Hezbolá. Cooper aseguró que el Reino Unido seguirá brindando apoyo tanto a las Fuerzas Armadas como al Gobierno libanés, para que estas instancias puedan asumir la completa responsabilidad de la seguridad nacional. El medio Europa Press consignó que la canciller enfatizó la necesidad de que la atención internacional se enfoque específicamente en la amenaza representada por Hezbolá y en la protección de la población civil en todo el territorio del Líbano.

Al rechazar el desplazamiento forzado de la población libanesa como resultado directo de las operaciones militares israelíes, Cooper advirtió sobre las posibles consecuencias humanitarias derivadas de tales acciones. En sus declaraciones, la ministra subrayó que este tipo de desplazamientos podrían derivar en “consecuencias humanitarias desastrosas”.

El anuncio de ayuda humanitaria británica coincidió con el reporte actualizado del balance de víctimas de los ataques de las Fuerzas Armadas israelíes sobre territorio libanés desde el 2 de marzo. Según los datos proporcionados por el Centro de Operaciones Sanitarias de Emergencia del Ministerio de Sanidad libanés y citados por Europa Press, los atentados han dejado un saldo de 850 fallecidos y 2.105 heridos. Entre las víctimas mortales, se encuentran 107 menores de edad y 32 profesionales sanitarios.

En su intervención, la ministra también expresó su satisfacción por las iniciativas orientadas al diálogo entre Beirut y el gobierno israelí, al expresar que estas propuestas de conversación representan “la mejor vía hacia una paz y seguridad duraderas” para ambas naciones. Europa Press detalló que dicha postura busca respaldar los esfuerzos diplomáticos que permitan contener una expansión mayor del conflicto.

La cancillería británica enfatizó que continuará colaborando con el Gobierno y las Fuerzas Armadas de Líbano para fortalecer la estabilidad y permitir el control sobre la situación de seguridad interna, tras los últimos episodios de violencia. El medio también informó que Londres mantendrá como prioridades la ayuda humanitaria y el refuerzo de los mecanismos diplomáticos regionales ante el crecimiento de las hostilidades.

La postura oficial del Reino Unido sobre la situación, publicada por Europa Press, incluyó la condena simultánea a las ofensivas de Hezbolá y la denuncia del desplazamiento forzado provocado por las operaciones armadas de Israel, insistiendo en el cese inmediato de las hostilidades y en la atención urgente a las necesidades de la población afectada. Cooper insistió en que los actuales acontecimientos evidencian la urgencia de una solución negociada y de iniciativas internacionales centradas en la protección de civiles y la preservación de la estabilidad de Líbano.

Con este posicionamiento, el Gobierno británico expresa su disposición a trabajar junto a socios internacionales y organismos humanitarios para mitigar el daño humanitario derivado de la crisis regional, y reafirma su apoyo a las medidas adoptadas desde Beirut para restaurar el control y la paz en territorio libanés, conforme reportó Europa Press.