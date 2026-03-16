Registran varias viviendas en El Puerto por el homicidio de un hombre calcinado en un vehículo

El dispositivo activado involucra a varios grupos policiales y utiliza recursos técnicos y humanos, incluyendo unidades de intervención rápida y apoyo aéreo. La operación implica registros en diferentes domicilios de El Puerto de Santa María, todos ellos relacionados con la investigación en marcha tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el interior de un vehículo, donde fue encontrado calcinado en febrero. Según informó la Policía Nacional, los registros se han llevado a cabo desde las primeras horas de la mañana de este lunes 16 de marzo.

De acuerdo con información publicada por la Policía Nacional y recogida por diversos medios, los agentes investigan la posible vinculación entre varias viviendas y el homicidio reportado. El cuerpo de la víctima fue localizado en un coche en la calle Pistacho de El Puerto de Santa María, lo que llevó a abrir esta línea de investigación. La Policía Nacional comunicó que espera proporcionar nuevos datos conforme avance la jornada, especialmente sobre los resultados de los registros realizados y sobre si existe una relación directa entre los domicilios inspeccionados y el crimen sucedido en febrero.

El operativo desplegado incluye la intervención de agentes del Grupo de Investigación de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) tanto de Cádiz como de El Puerto de Santa María, así como equipos de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), medios aéreos y agentes de la Policía Científica. Según la información transmitida por la Policía Nacional a los medios, la colaboración entre estos grupos permite abordar el caso desde una perspectiva multidisciplinar.

Tal como detalló la Policía Nacional, el despliegue respondió no solo a la necesidad de esclarecer los hechos en torno al homicidio sino también a garantizar la seguridad en el entorno de los registros. Los agentes permanecieron en los inmuebles realizando diversas diligencias, recogiendo pruebas y buscando indicios sobre el móvil del crimen y la relación entre personas o lugares implicados. El uso de recursos aéreos facilitó la vigilancia de la zona, mientras que la Policía Científica se encargó de la recogida y análisis de muestras en los lugares inspeccionados.

Según publicó la Policía Nacional, no se descartó ninguna hipótesis respecto a las posibles causas del homicidio ni sobre la identidad de los involucrados. El despliegue contó con la colaboración de distintas unidades especializadas que coordinan sus actuaciones con el objetivo de esclarecer los hechos lo antes posible. Los registros domiciliarios fueron autorizados en el marco de la causa abierta tras el hallazgo del cadáver calcinado.

En el desarrollo de la investigación, el papel de la UDEV se centra en analizar posibles conexiones entre los inmuebles registrados y los acontecimientos de la noche en que se produjo el hallazgo del cadáver. Los agentes de la UPR y GOES aseguraron la entrada y la protección del perímetro, mientras que la Policía Científica documentó los indicios localizados para incorporarlos a la investigación judicial.

La Policía Nacional ha transmitido a los medios su intención de actualizar la información a medida que se disponga de nuevos avances en la investigación y no descartó que se produzcan nuevas actuaciones relacionadas con el caso. Según consignaron medios oficiales, tanto la investigación como los operativos continuarán activos mientras se analizan los datos recogidos durante los registros y se determinan responsabilidades o implicaciones adicionales en el homicidio.