Registrado un incendio en un complejo petroquímico en un importante puerto en Fujaira, en EAU

La reanudación de las exportaciones de hidrocarburos en el puerto de Fujaira se interrumpió nuevamente luego de un nuevo atentado con drones contra un complejo petroquímico de la zona, tal como informaron fuentes citadas por Bloomberg. El incidente llevó a las autoridades a reiterar el llamado a la población para que solamente confíe en comunicaciones oficiales y evite la difusión de rumores en torno a los eventos recientes en Emiratos Árabes Unidos (EAU). El incendio provocado por el ataque aéreo no causó heridos, pero obligó a suspender las operaciones de carga de petróleo en una vía logística clave para el comercio energético mundial.

Según detalló Bloomberg y medios locales, el fuego se desató la mañana del lunes en una de las infraestructuras industriales de Fujaira, uno de los principales puertos petroleros de la región. La oficina de medios del emirato confirmó que el siniestro fue consecuencia directa de un ataque con drones, aunque las llamas quedaron bajo control tras la intervención de los bomberos. Las autoridades recalcaron la ausencia de víctimas y subrayaron la importancia de consultar únicamente canales informativos oficiales ante la proliferación de información imprecisa.

El ataque a las instalaciones de Fujaira ocurre en un contexto de alta tensión en la región, marcado por el cierre parcial del estrecho de Ormuz por parte de Irán. De acuerdo con lo publicado por Bloomberg, esta medida es parte de la respuesta militar iraní a la ofensiva lanzada a finales de febrero por fuerzas estadounidenses e israelíes dentro del territorio iraní. Fujaira, ubicado en la costa del Golfo de Omán, cobra especial importancia estratégica porque permite el tránsito del crudo fuera del golfo Pérsico sin necesidad de pasar por el Estrecho, impactando la movilidad global de hidrocarburos en momentos de crisis.

Estas interrupciones en las actividades de exportación se suman a otras restricciones logísticas sufridas por los EAU desde el fin de semana. Las operaciones de carga en el complejo petroquímico de Fujaira acababan de reiniciarse tras haber sido suspendidas el sábado, resultado de un ataque anterior con drones. El ciclo de ataques ha forzado a las autoridades a elevar los niveles de alerta y a tomar medidas drásticas de precaución en la zona portuaria.

El medio Bloomberg señaló que las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron públicamente el domingo sobre posibles ataques adicionales en territorio de Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Las autoridades iraníes instaron a residentes y a quienes se encontraran en puntos identificados como críticos a evacuar “lo antes posible”, anticipando la probabilidad de acciones militares inminentes como represalia por la reciente ofensiva extranjera. Esta sensación de vulnerabilidad y la potencial escalada de los incidentes han incidido en la vida cotidiana y en las operaciones comerciales del Golfo.

La ofensiva reciente afectó también otras infraestructuras vitales regionales. Según difundió Bloomberg, el aeropuerto internacional de Dubái tuvo que suspender temporalmente vuelos debido al impacto de un dron cerca de sus instalaciones, lo que generó retrasos y dificultades en uno de los centros aéreos más activos del mundo. En Abu Dabi, la caída de un misil ocasionó la muerte de una persona, lo que añade un saldo humano a la crisis de seguridad que se vive en la región.

En el caso de Fujaira, las autoridades locales insistieron en que, pese a los daños materiales y la suspensión intermitente de las operaciones portuarias, el último ataque no generó víctimas directas. En un mensaje publicado por la oficina de medios de Fujaira y recogido por Bloomberg, se indicó: “Las autoridades competentes piden a la población que no difunda rumores y que obtenga información únicamente de fuentes oficiales”.

La importancia de Fujaira para el comercio global de hidrocarburos radica en su función de nudo logístico al margen del estrecho de Ormuz, que en contextos de conflicto puede quedar bloqueado o registrar severas restricciones al libre tránsito de embarcaciones petroleras. La reciente cadena de incidentes revela una vulnerabilidad creciente de las infraestructuras energéticas en la región e implica riesgos para la estabilidad de suministros internacionales. Según apuntó Bloomberg, la reanudación de las exportaciones en el puerto tras cada nuevo ataque ha requerido de una coordinación cuidadosa y una evaluación continua de riesgos, mientras persiste la amenaza de nuevos hechos similares.