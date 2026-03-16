Rawayana actuará el 6 de septiembre en el Roig Arena

El disco “¿Dónde está el after?”, compuesto por veintitrés piezas musicales y lanzado recientemente por el cuarteto venezolano Rawayana, ha logrado posicionarse entre los primeros lugares de escucha en las principales plataformas digitales, según reportes del Roig Arena. La agrupación, reconocida por colaboraciones con nombres destacados como Manuel Turizo y Carín León, llevará este álbum al escenario valenciano el 6 de septiembre, según informó el recinto mediante un comunicado.

Tal como destacó el Roig Arena, la banda venezolana, distinguida con un Grammy y un Latin Grammy, incluirá en su presentación algunas de las canciones más representativas de su nuevo proyecto. Entre ellas, se encuentran títulos como “Reyimiller” y “La Noche Que No Había Uber”, este último conocido por haber sido interpretado en la serie de sesiones Gallery Sessions, donde Rawayana debutó con este sencillo ante un público internacional.

En este álbum, el colectivo explora la búsqueda de emociones y vivencias nuevas a través de melodías que sumergen al oyente en una travesía sensorial. Además de los miembros habituales, el disco cuenta con la participación de invitados destacados como Elena Rose, Manuel Turizo y Carín León, reflejando la afluencia de estilos y voces presentes en la producción, según publicó el recinto.

El cuarteto, reputado en el ámbito de la música latina contemporánea por su creatividad y consistencia, consolida con este trabajo su lugar entre los principales referentes del género. El lanzamiento de “¿Dónde está el after?” ha sido recibido con interés tanto por la crítica como por la audiencia, según consignó el Roig Arena, reforzando la visibilidad internacional de Rawayana.

La venta de entradas para el concierto en Valencia comenzará el jueves 19 de marzo a las 10 horas, disponible en la página oficial del recinto, www.roigarena.com, detalló la organización. De acuerdo con la información proporcionada, se espera que la presentación reúna a seguidores de distintas procedencias, interesados en presenciar la nueva propuesta musical del grupo venezolano.

En el repertorio del disco figuran tanto canciones inéditas como colaboraciones, aspecto que según informó el Roig Arena, aporta diversidad y enriquece la experiencia del público. La combinación de sonidos y voces de diferentes artistas permitió a la banda profundizar en géneros afines y reinterpretar su propio estilo dentro del contexto actual de la música latina.

La actuación de Rawayana en el Roig Arena forma parte de la gira de promoción del álbum, cuya propuesta escénica busca reproducir la atmósfera del estudio en el escenario. Según detalló el recinto, la producción del concierto estará enfocada en ofrecer al público una representación fiel de la esencia auditiva y visual de “¿Dónde está el after?”, incluyendo la interpretación en vivo de los sencillos más reconocidos del proyecto y de colaboraciones especiales incluidas en el LP.

Los organizadores destacaron la trascendencia de la visita del grupo a la ciudad, considerando la proyección internacional alcanzada por Rawayana. El concierto representa una oportunidad para que los asistentes experimenten la evolución artística de la formación y las dinámicas colaboraciones que han marcado esta etapa de su trayectoria, según señala la información facilitada por el Roig Arena.

La gira de Rawayana, asociada al lanzamiento de este último álbum, ha generado expectativas entre los seguidores y especialistas del entorno musical latino, que identifican en la agrupación una propuesta capaz de combinar elementos tradicionales y contemporáneos en sus producciones. El interés suscitado por la venta anticipada de entradas apunta a una alta demanda para el espectáculo en la capital valenciana, tal como refleja el comunicado del recinto.

El álbum, además, actúa como plataforma para exhibir el trabajo conjunto de Rawayana con otros músicos latinoamericanos prominentes, consolidando las sinergias que han caracterizado esta etapa del grupo. Estas colaboraciones no solo amplían el alcance del disco, sino que también favorecen el intercambio cultural y musical dentro de la escena iberoamericana, según difundió el Roig Arena en su nota oficial.