Presidente de Adif dice que valorará la carta de víctimas de Adamuz "desde el máximo respeto y sensibilidad"

Al referirse a la misiva enviada por la Asociación de Víctimas del descarrilamiento en Adamuz (Córdoba), Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif, enfatizó la importancia de abordar este mensaje con respeto y sensibilidad, así como el compromiso de la entidad con la transparencia y la colaboración en las investigaciones. La noticia principal radica en la disposición manifestada por Marco de la Peña a considerar la carta, aún no leída, y a actuar conforme a los principios de respeto hacia los afectados.

Según informó Europa Press, Marco de la Peña declaró no haber recibido directamente la carta enviada por dicha asociación, pero expresó que la valorará con la debida atención. En sus declaraciones a los medios durante su visita a Álora (Málaga), el presidente de Adif subrayó que la entidad se mantiene enfocada en atender a las víctimas con colaboración plena y total transparencia. De acuerdo con Europa Press, Marco de la Peña aseguró: “Hemos servido a las víctimas con máxima transparencia, máxima colaboración y deseando saber la verdad.”

El presidente de Adif, según publicó Europa Press, reconoció que conoció la existencia de la carta a través de los medios de comunicación, por lo que pidió paciencia hasta poder examinar su contenido en detalle. Anticipó que, tras su lectura, adoptará las medidas pertinentes en cumplimiento con el compromiso institucional asumido con los afectados: “En el compromiso que siempre hemos realizado y hemos entendido con ellas, que es máxima colaboración de la justicia, total transparencia y el mismo objetivo que tienen ellas, que es conocer la verdad y hacer lo imposible para que eso no se vuelva a ocurrir”.

Europa Press consignó que la Asociación de Víctimas del descarrilamiento en Adamuz transmitió en la carta su preocupación por la carencia de comunicación efectiva. En respuesta a esta inquietud, Marco de la Peña insistió en que Adif comparte el mismo interés en esclarecer los hechos y evitar que situaciones similares sucedan otra vez. El directivo manifestó la intención de satisfacer las expectativas de los afectados y reiteró el propósito de actuar “desde el máximo respeto, la máxima consideración y la máxima sensibilidad”.

El medio Europa Press informó que la carta fue dirigida al presidente de Adif previo a su conocimiento por la prensa. Este contacto entre la entidad y las víctimas surge en el contexto de una investigación sobre las causas del descarrilamiento ocurrido en el municipio cordobés, hecho que motivó demandas de mayor transparencia y participación de los damnificados en el proceso de esclarecimiento.

Marco de la Peña, durante su intervención en Málaga, resaltó el compromiso permanente de Adif con la colaboración judicial y la disposición a entregar toda la información relevante requerida por las autoridades competentes. Según relató Europa Press, la entidad busca que la verdad salga a la luz y se implementen las medidas necesarias para evitar que incidentes de esta naturaleza vuelvan a producirse en la red ferroviaria.

Europa Press recogió que, desde la perspectiva del presidente de Adif, la relación con las víctimas debe caracterizarse por el trato respetuoso y por el cumplimiento de los principios de transparencia que la ciudadanía exige a las instituciones públicas. Aunque Marco de la Peña recibió la noticia del envío de la carta por otras vías, remarcó la importancia de tener un contacto directo y efectivo con quienes han resultado afectados por el siniestro, lo que pondrá en práctica tras la lectura y evaluación del escrito remitido por la asociación.

Estos hechos se desarrollan mientras la investigación oficial sobre el descarrilamiento de Adamuz continúa. El evento desencadenó solicitudes de revisión en los protocolos internos de comunicación y atención a víctimas, así como el reclamo de máxima transparencia en la divulgación de los avances y hallazgos relacionados con las circunstancias que rodearon el accidente.

Según resaltó Europa Press, dentro de las declaraciones de Marco de la Peña se mantiene la constante de reafirmar la implicación de Adif en todos los procesos orientados a la búsqueda de la verdad y a la aplicación de medidas preventivas que garanticen la seguridad en el transporte ferroviario.