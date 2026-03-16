Policías y guardias civiles asistirán de uniforme a una misa en la Almudena para reclamar su jubilación anticipada

La Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial de Policías y Guardias Civiles, como consignó el medio de comunicación original, cuenta con el respaldo de representantes de sindicatos y asociaciones tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. La plataforma aglutina a más de una docena de organizaciones y ha decidido convocar a sus miembros a una misa solemne en la Catedral de la Almudena, el jueves 9 de mayo en Madrid, con el propósito de solicitar formalmente que el Ministerio del Interior les reconozca la jubilación anticipada y la condición de profesión de riesgo, así como igualdad en sus condiciones laborales y retribuciones respecto a otros cuerpos policiales autonómicos.

De acuerdo con lo publicado en la fuente original, esta convocatoria no representa una protesta, sino una ceremonia solemne en la que miembros de ambos cuerpos acudirán vistiendo uniforme y con lo que describieron como "la cabeza bien alta". Los portavoces de la plataforma explicaron en una comparecencia pública en Madrid que el acto busca realizar plegarias ante la Virgen de la Almudena, para que ampare a los profesionales, actuando en todo momento desde la neutralidad política. Según Juan Fernández y Carlos Prieto, esta acción responde a la ausencia de respuesta por parte del Ministerio del Interior en relación con sus demandas, después de meses sin obtener avances concretos.

En la rueda de prensa, la plataforma detalló que el pasado 23 de febrero solicitaron por escrito a la Secretaría de Estado de Seguridad la activación de la mesa de seguimiento del Acuerdo de Equiparación Salarial, reclamando una respuesta en el plazo de una semana. La entidad señala que sus miembros perciben un 30% menos de salario en comparación con sus homólogos de Mossos d'Esquadra y Ertzaintza. Ante la inacción del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, la plataforma ha optado por intensificar sus medidas de presión, reclamando directamente en la ceremonia religiosa que se escuchen sus peticiones.

El medio original reportó que los sindicatos policiales SUP, SPP y UFP, así como asociaciones de la Guardia Civil como AUGC, ASES-GC, Unión de Oficiales, AEGC y AproGC, integran la plataforma que sostiene estas demandas ante el Ministerio del Interior. La reclamación principal reside en equiparar su situación a la de los cuerpos autonómicos y locales, tanto en jubilación como en retribuciones. Según exponen los portavoces, consideran necesaria la incorporación del reconocimiento como profesión de riesgo, entendiendo este paso previo como fundamental para obtener una jubilación "digna" y en condiciones de igualdad respecto a otros cuerpos de seguridad.

El medio de comunicación detalló que el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, recordó en el Congreso de los Diputados, durante una comparecencia pasada en noviembre, que el Gobierno ha incrementado los salarios de los agentes en un 40% desde 2018 en virtud del Acuerdo de Equiparación Salarial. Asimismo, el ministro hizo referencia a la labor que permanece en marcha para aplicar los llamados "factores de corrección" con el fin de adelantar la jubilación de los miembros de estas fuerzas de seguridad, aunque los representantes sindicales reiteran que estas medidas siguen sin aplicarse de manera efectiva e insisten en que la falta de respuesta institucional ha motivado la convocatoria de acciones adicionales como la ceremonia de la Almudena.

La reivindicación por parte de la plataforma recibió manifestaciones de apoyo de voces del Erne (Ertzaintza) y SPC (Mossos d'Esquadra), cuyos portavoces han considerado en público que no resulta apropiado que profesionales que desempeñan el mismo trabajo vean normativas y condiciones distintas en función de la administración de la que dependan. Según reflejó la fuente citada, las organizaciones del colectivo policial insisten en que la mejora de sus derechos y condiciones pasa, indefectiblemente, por que el Gobierno acelere los trámites y habilite la vía normativa destinada al reconocimiento de condiciones y jubilaciones anticipadas.

El medio también informó que, de forma paralela a la iniciativa de la plataforma, varias organizaciones como Jupol y Jucil anunciaron el pasado lunes una convocatoria de concentración conjunta con la asociación Jusapol para el próximo 18 de abril, previsiblemente ante el Congreso de los Diputados. Esta manifestación busca presionar al Ejecutivo para la pronta aprobación del Real Decreto sobre la jubilación anticipada concreta para los policías nacionales, mediante el uso de coeficientes reductores que ya benefician a otros colectivos.

Según difundieron Jupol y Jucil, existe una sentencia firme del Tribunal Supremo que ordena al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la inmediata regulación de la jubilación anticipada, en este caso para los policías nacionales incluidos en el régimen general de la Seguridad Social. Los portavoces de estas organizaciones subrayan que no se trata de una nueva reivindicación, sino de un derecho ya refrendado por la Justicia y pendiente únicamente de materialización administrativa, reclamando que el proceso no sufra más dilaciones.

Tal como informó el medio, el malestar entre sindicatos y asociaciones policiales persiste, debido a la percepción de un trato desigual en comparación con cuerpos autonómicos, y la plataforma mantiene abierta la vía de diálogo a la espera de una reacción por parte del Ministerio del Interior.