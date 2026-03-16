Pep Guardiola: "Es una final, sabemos lo que tenemos que hacer, ya somos adultos"

Pep Guardiola recordó sus estadísticas contra el Real Madrid, subrayando que, de los 29 partidos que ha dirigido frente al club madrileño, ha conseguido 14 victorias y solo 9 derrotas. Desde esta perspectiva, el entrenador catalán enfocó su análisis en la previa del partido de vuelta de octavos de final de la Champions League, en el que el Manchester City buscará revertir el 3-0 adverso de la ida jugada en el Santiago Bernabéu. Según consignó el medio, Guardiola insistió en la “oportunidad maravillosa” que tiene su equipo, señalando que el choque de este miércoles en el Etihad Stadium representa “una final” en la que todos saben “lo que tienen que hacer” porque ya son “adultos”.

Guardiola, entrenador del Manchester City, sostuvo que no existe un plan específico para este tipo de partidos y recalcó la importancia de mantener la concentración en cada momento del encuentro. De acuerdo con lo publicado, el técnico explicó que primero buscarán ganar el partido y luego verán qué ocurre conforme avance el encuentro, asumiendo la posibilidad de que “puede pasar cualquier cosa” en el fútbol. La mentalidad del grupo fue otro de los ejes abordados, con el entrenador subrayando que el aspecto anímico resulta determinante, sobre todo en una eliminatoria en la que el City debe remontar una diferencia sustancial ante el vigente campeón de Europa.

El medio reportó que Guardiola matizó las diferencias entre el plantel actual y el de temporadas anteriores, señalando que la plantilla ha cambiado, pero que la experiencia acumulada resulta clave para afrontar este tipo de desafíos. Hizo referencia a la gestión de la plantilla en los días previos al encuentro, destacando que el equipo descansó el lunes tras un periodo intenso de desplazamientos entre Madrid, Londres y la llegada a Manchester. El entrenador indicó que en el fútbol de élite los entrenamientos resultan limitados por las exigencias del calendario, por lo que la preparación física adquiere una naturaleza diferente y obliga a priorizar la recuperación y la activación del plantel antes de partidos trascendentes.

Durante la atención a medios previa al partido, Guardiola expuso su visión sobre la importancia de arriesgar desde los primeros minutos, aceptando la necesidad de tomar más riesgos debido a la situación en el marcador global. Según explicó el técnico catalán, el equipo debe mantener la sostenibilidad en su aproximación táctica: “Por supuesto, tenemos que tomar más riesgo en cuanto a intentarlo, pero incluso si el resultado no es bueno en la primera mitad, tenemos que seguir y seguir. Porque nunca sabes”, expresó sobre la posibilidad de una remontada.

Guardiola subrayó que la clave será intentar hacer “un partido perfecto en todos los sentidos”, fijándose como objetivo no rendirse hasta el final. Recordó que el equipo ha demostrado en otras ocasiones la capacidad de anotar goles en pocos minutos, lo que refuerza la confianza interna frente a la dificultad que implica revertir el 3-0 adverso. En palabras del propio entrenador, “solo tenemos que intentar, intentar, no desistir. Sabemos que generar goles en pocos minutos ya lo hemos hecho esta temporada”, sostuvo el técnico, según informó el medio.

Otro de los puntos resaltados por Guardiola fue la importancia de enfocar correctamente el resultado, evitando convertirlo en una cuestión de “fracaso” si el objetivo no se logra. Destacó el valor del esfuerzo, el compromiso y el respeto por el deporte, los aficionados y el trabajo realizado, enfatizando que “ningún equipo gana siempre” y que no existe la perfección en el fútbol.

En su análisis, el entrenador indicó que no le preocupan en exceso las oportunidades de gol que puedan generar sus dirigidos, sino la capacidad defensiva que deberán demostrar para mantener las opciones abiertas durante el encuentro. Según detalló el medio, Guardiola calificó la tarea de defender ante el Real Madrid como ardua, e insistió en que, pese a que el resultado anterior no es favorable, “esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa”.

Por último, el técnico repasó sus enfrentamientos contra el Real Madrid, asegurando sentirse satisfecho por la experiencia y los datos obtenidos. Guardiola afirmó: “Estoy muy satisfecho con las experiencias que he vivido... Los datos no son malos, no tengo malos números contra ellos...”, citó el medio de comunicación. De este modo, el técnico del Manchester City dejó claro que confía en la madurez, la capacidad de reacción y la experiencia de su grupo para afrontar el reto de una nueva eliminatoria decisiva en la máxima competición europea.