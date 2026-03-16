Oliver Laxe apoya el 'No a la guerra' de Bardem en los Oscar: "Bravo Javier, ha sido increíble"

Durante la ceremonia celebrada en Los Ángeles, Oliver Laxe resumió el impacto de la intervención de Javier Bardem en los Oscar con un gesto visible de respaldo: el cineasta lució en la gala un pin de la sandía, símbolo internacional de apoyo al pueblo palestino. De acuerdo con información publicada por Europa Press, esta manifestación coincidió con las palabras de Bardem, que en el escenario expresó: “No a la guerra y Palestina libre”, al presentar el Oscar a mejor película internacional, premio al que aspiraba ‘Sirat’ pero que terminó recibiendo ‘Valor sentimental’, producción noruega.

Según informó Europa Press, Bardem subió al escenario del Dolby Theatre acompañado de la actriz Priyanka Chopra. Ambos compartieron la entrega del galardón, momento en que Bardem realizó su declaración pública y mostró dos chapas en su solapa: una con el lema ‘No a la guerra’ y otra con la imagen de Handala, personaje ampliamente reconocido en la causa palestina. El gesto fue destacado tanto en la gala como en la alfombra roja, incrementando la atención pública e internacional hacia el reclamo contra el conflicto en Oriente Medio.

El director Oliver Laxe, quien acudió a la fiesta de EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) junto al ICAA tras la ceremonia, manifestó a Europa Press su apoyo a Bardem. “Me ha encantado. Me ha parecido increíble. Bravo, Javier”, señaló ante la prensa congregada. Laxe consideró que el actor español realizó una intervención significativa y mostró admiración por la manera en que Bardem dirigió sus palabras y el fuerte pronunciamiento realizado desde el escenario.

Por su parte, Laxe rememoró el episodio como uno de los momentos sobresalientes de la noche, resaltando la actitud y energía de Bardem en una gala muy observada a nivel internacional. El cineasta expresó: “Este sí que es un actor. Cómo se ha plantado, con la energía del cuerpo y lo que ha dicho de primeras. Cómo ha dado la vuelta a la gala. Bravo. Bravo, Javier”, consignó Europa Press.

A pesar de que ‘Sirat’ no obtuvo el reconocimiento a mejor película internacional, Laxe se manifestó conforme con el desarrollo de la ceremonia y el resultado de los premios. Compartió su satisfacción por la dinámica de la gala y la oportunidad de haber competido: “Me siento muy bien, muy feliz, y la gala me ha parecido muy divertida, con todos los chistes y tal. Además defendiendo el cine. Me ha encantado”, comentó durante su diálogo con Europa Press. Mostró además su reconocimiento por el trabajo de Joachim Trier, director de ‘Valor sentimental’, manifestando su agrado por el premio otorgado a la cinta noruega y afirmando sentirse satisfecho con la justicia de los premios entregados.

En cuanto al equipo español participante en los Oscar, Laxe se refirió también a la nominación en la categoría de mejor sonido. Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas formaban parte del equipo seleccionado por su trabajo en ‘Sirat’, aunque el Oscar en esa categoría fue finalmente para ‘F1: La película’. Laxe indicó que en este apartado percibía opciones reales de competir y expresó: “Me hubiera gustado el sonido. Ahí teníamos opciones. Pero bueno, competir contra Apple ya es ganar... Estos pequeños mamíferos molestando al dinosaurio, ya me ha gustado eso”, recogió Europa Press.

Dentro del equipo técnico de ‘Sirat’, Yasmina Praderas valoró la experiencia como positiva. Según citó Europa Press, expresó que haber sido nominadas y asistir a la gala representó un hecho único: “Lo hemos pasado muy bien y, al final, ya sabemos que esto es algo muy difícil y creo que el hecho de estar donde hemos estado ya ha sido una oportunidad brillante para conocer a compañeros y compañeras del oficio y compartir el trabajo”. Praderas también manifestó su apoyo ante el gesto de Javier Bardem, afirmando de manera contundente: “Me quito el sombrero, no puedo decir nada más”.

Las declaraciones y gestos realizados tanto por Javier Bardem como por los miembros del equipo de ‘Sirat’ y su director han quedado destacados a lo largo de la cobertura de Europa Press, que detalló las reacciones y escenas principales de la gala. De este modo, la edición número 98 de los Oscar quedó marcada no solo por el resultado de las premiaciones, sino por los mensajes emitidos desde el escenario, así como las muestras de solidaridad y respaldo a la causa palestina durante una de las celebraciones cinematográficas más relevantes.