Martín Padura (Fad): "La familia es el principal agente de prevención frente a los riesgos digitales y de salud mental"

Martín Padura, directora general de Fad Juventud, consideró imprescindible que las familias adopten un modelo de relación asertivo o democrático para enfrentar los desafíos que plantean el entorno digital y la salud mental durante la adolescencia. Según detalló el medio, casi el 40% de los adolescentes experimenta episodios de ansiedad frecuentemente y más de la mitad reconoce una utilización excesiva del teléfono móvil, lo que, sumado a otras conductas en internet, evidencia riesgos emergentes que requieren la implicación activa de los progenitores.

Durante su intervención en el 47º Diálogo de Educación de COFAPA, la Confederación de Padres de Alumnos, Martín Padura insistió en que la familia constituye el principal agente de prevención frente a los riesgos vinculados tanto al uso de las tecnologías digitales como al bienestar emocional de los menores. De acuerdo con la información publicada, un 39,8% de los jóvenes reporta ataques o sensaciones de ansiedad con mucha frecuencia, mientras que el 53,2% admite sentirse descontrolado respecto al tiempo que pasa usando su smartphone.

El análisis presentado por la directora de Fad Juventud incorporó además otros datos sobre la conducta de los adolescentes en internet. Tal como consignó el medio, el 52,2% de los encuestados opina que el uso de internet contribuye a su aislamiento social. A este fenómeno se suma el hecho de que el 68% de los adolescentes, con edades comprendidas entre 13 y 17 años, consume pornografía en línea de forma habitual, iniciando en muchos casos entre los 8 y los 12 años. Según explicó Martín Padura, estos datos reflejan que la exposición a contenidos de carácter sensible y la ausencia de controles adecuados incrementan la vulnerabilidad de los menores.

Por otro lado, la directora general de Fad Juventud subrayó que, a pesar de estos peligros, existe una tendencia mayoritaria entre los jóvenes a emplear internet como medio de entretenimiento, con un 80% de ellos utilizándolo principalmente para ocio, y un 62% reconociendo su uso como herramienta educativa. Además, más del 90% de los adolescentes indica saber gestionar la privacidad en redes sociales y bloquear contactos no deseados, lo que implica cierto nivel de competencia digital.

A pesar de estos datos, Martín Padura advirtió, según publicó el medio, que el “riesgo cero no existe”. Invitó a los padres a abandonar falsas sensaciones de seguridad derivadas de la sobreprotección y adoptar nuevas estrategias basadas en el acompañamiento activo y la mediación parental. Para ello, recomendó fomentar una comunicación familiar basada en la escucha activa, la empatía y la afectividad, así como en el establecimiento de normas y límites claros.

Martín Padura también destacó la importancia de enseñar a los adolescentes técnicas para la resolución de conflictos y promocionar el pensamiento crítico, para que desarrollen la capacidad de cuestionar la información que consumen en entornos digitales. En su intervención, animó a las familias a aplicar estilos educativos centrados en el afecto y la comunicación, sin descuidar la claridad de normas y objetivos. De acuerdo con su visión, este enfoque contribuye al desarrollo de una autoestima sólida y prepara mejor a los jóvenes para adoptar la autonomía personal necesaria en la transición a la adultez.

El medio precisó que, en el contexto actual, donde los riesgos asociados a la salud mental y el entorno digital resultan cada vez más frecuentes, el papel de la familia como agente preventivo adquiere mayor relevancia. Martín Padura concluyó su aportación incidiendo en la necesidad de que los padres asuman de manera activa y dialogante el acompañamiento de sus hijos en el uso de la tecnología, generando espacios de confianza y aprendizaje conjunto para reducir la exposición a situaciones adversas.