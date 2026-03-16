Martín de la Puente sigue haciendo historia y asciende al número dos del ranking mundial de tenis en silla

El ascenso de Martín de la Puente a la segunda posición del ranking mundial en tenis en silla de ruedas sitúa a este deportista gallego en el mejor puesto alcanzado por un tenista español en la historia de esta modalidad, tras su reciente victoria en el torneo de Rome, en Estados Unidos. Según la Federación Internacional, De la Puente supera así al británico Alfie Hewett y queda únicamente por detrás del japonés Tokito Oda, quien encabeza la clasificación global.

De acuerdo con la información difundida por la Federación Internacional, el jugador español suma 5.036 puntos en la clasificación actualizada, mientras que Tokito Oda mantiene el liderato con 6.310 puntos. El título obtenido por De la Puente durante el fin de semana le permitió desplazar a Hewett en el ranking tras imponerse en la final al también español Dani Caverzaschi.

El medio detalló que esta victoria representa un avance significativo en la trayectoria de De la Puente, quien ya había ostentado el número uno del mundo en la categoría júnior en 2015 y encabezado el ranking de dobles en noviembre de 2022. La temporada 2026 presenta resultados relevantes para el vigués, que disputó por primera vez la final del Abierto de Australia. En esa instancia, De la Puente se enfrentó a Oda y terminó subcampeón con un marcador de 2-6, 6-2, 6-2.

Martín de la Puente concluyó el año 2024 ocupando el cuarto puesto del mundo, marcando un crecimiento sostenido en su desarrollo como deportista. Su progresión en el ranking mundial refuerza su posición como uno de los referentes del tenis en silla de ruedas a nivel internacional.

Tal como publicó la Federación Internacional, la actuación de Dani Caverzaschi en el torneo de Rome también impacta positivamente en el ranking global. Tras llegar a la final, Caverzaschi ascendió tres posiciones y se ubica ahora como el séptimo jugador del mundo, igualando el registro que había conseguido previamente en abril de 2025.

Los logros recientes de los dos representantes españoles resaltan el avance del tenis en silla de ruedas en España, en un contexto competitivo marcado por la presencia de figuras internacionales de alto rendimiento. Las actuaciones de De la Puente y Caverzaschi en los torneos internacionales muestran la consolidación y proyección de esta disciplina deportiva.

Según consignó la Federación Internacional, estos resultados refuerzan la visibilidad del tenis adaptado y su relevancia en el panorama deportivo internacional. La histórica presencia de Martín de la Puente en el segundo puesto del ranking y la posición de Dani Caverzaschi entre los siete mejores del mundo marcan una etapa notable para el tenis español en silla de ruedas.