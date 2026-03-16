Marinko Matosevic, sancionado cuatro años por dopaje sanguíneo y posesión de clembuterol

El presidente del tribunal independiente, Michael Heron, declaró durante el proceso que las acciones de Marinko Matosevic en relación con otros tenistas superaron ampliamente una vinculación pasiva, calificándolas como intervención intencional que infringe el Programa Antidopaje del Tenis. Según publicó la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), el extenista y entrenador australiano afronta ahora una sanción que le impedirá participar, entrenar o trabajar con profesionales vinculados al tenis hasta el 15 de marzo de 2030, habiéndose verificado múltiples violaciones a las normas de integridad y antidopaje en el periodo comprendido entre 2018 y 2020.

De acuerdo con los detalles difundidos por la ITIA y recogidos por distintos medios, la sanción de cuatro años responde a cinco infracciones cometidas por Matosevic, exjugador que ocupó el puesto 39 del ranking mundial. El tribunal independiente designado por la ITIA especificó que durante el tiempo en cuestión, Matosevic hizo uso de dopaje sanguíneo —un método expresamente prohibido— cuando aún estaba activo en el circuito. Asimismo, el organismo responsabilizó al australiano por facilitar el acceso a dopaje sanguíneo a otro jugador y, además, por asesorar a otros deportistas en estrategias para esquivar resultados adversos en controles antidopaje.

Tal como detalló el medio, parte de las faltas atribuidas incluyen la utilización y tenencia de clembuterol, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). El tribunal descartó solo uno de los cargos, relacionado con la posesión y uso de clembuterol previos a 2020, al no contar con pruebas suficientes pese a considerar que era probable su ocurrencia.

Durante la investigación y el desarrollo del caso, Matosevic rechazó todas las acusaciones en su contra. Sin embargo, reconoció haber recurrido al dopaje sanguíneo en declaraciones realizadas a los medios poco antes de la celebración de la audiencia, tal como consignó la ITIA. El proceso formal avanzó después de que, según la agencia, en 2024 se hallaran pruebas sólidas que fundamentaron la presentación de cargos en su contra el 15 de mayo de 2025.

Se programó una audiencia virtual para el 9 de febrero de 2026, a la cual Matosevic no asistió. Esto se produjo después de que el exdeportista reconociera en un comunicado la comisión del dopaje sanguíneo. El organismo antidopaje del tenis estableció que la suspensión abarca desde la fecha de la resolución hasta el 15 de marzo de 2030.

La resolución también afecta los logros deportivos de Matosevic. Según confirmó la ITIA, los resultados que obtuvo y los premios económicos percibidos en los torneos ATP Challenger de Morelos e Indian Wells, celebrados en febrero de 2018 y coincidentes con el periodo de la infracción, quedan anulados.

La ejecución de la sanción implica la prohibición absoluta para que Matosevic juegue, entrene o asista a cualquier actividad o evento autorizado por organismos integrantes de la ITIA, como la ATP, la ITF, la WTA, Tennis Australia, la Federación Francesa de Tenis, Wimbledon o la USTA, además de cualquier federación nacional o clubes asociados a la Agencia Mundial Antidopaje. Esta restricción se extiende a cualquier función dentro de estas instituciones o en colaboración con tenistas o personal acreditado.

El caso marca un precedente relevante en el refuerzo de las normas antidopaje y los controles de integridad en el tenis profesional, según destacó la propia ITIA al concluir el procedimiento disciplinario.