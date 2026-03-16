Los tratamientos oncológicos subcutáneos pueden reducir hasta un 30% el tiempo de personal de oncología y enfermería

El análisis del informe ONCOptimal 2.0 identifica que la adopción de formulaciones subcutáneas en los tratamientos oncológicos puede generar hasta un 84,1% de ahorro en costes no farmacológicos, resultado del menor uso de consumibles y de la prevención de complicaciones, especialmente infecciones vinculadas a catéteres venosos. A partir de estas conclusiones, la noticia principal se enfoca en un cambio de paradigma en la administración de terapias contra el cáncer en los Hospitales de Día Oncológicos españoles, mediante la estrategia hospitalaria impulsada por la Fundación ECO y presentada en alianza con diversos organismos sociosanitarios.

Según publicó el informe ONCOptimal 2.0, impulsado por la Fundación ECO y desarrollado junto a la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), el Consejo General de Enfermería (CGE), colectivos farmacéuticos, Roche, la Asociación Española contra el Cáncer y el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), las terapias oncológicas administradas por vía subcutánea pueden reducir hasta en un 30% el tiempo que requiere el personal de oncología y enfermería. El medio señala que esta reducción de tiempos afecta también a la disponibilidad de espacios y al uso de materiales, lo que tiene un impacto directo en la eficiencia de los recursos hospitalarios.

De acuerdo con ONCOptimal 2.0, la transformación de los circuitos en los Hospitales de Día Oncológicos busca acortar las esperas para los pacientes, de forma tal que puedan reincorporarse antes a su vida cotidiana y que los centros de atención incrementen su capacidad de respuesta ante la creciente demanda asistencial. Tal como reportó el estudio, la presión sobre estos hospitales resulta considerable ante el aumento de pacientes que requieren atención, por lo cual la optimización en la gestión de recursos surge como una prioridad estratégica para el sistema sanitario.

El informe, realizado gracias al patrocinio educativo de Roche Farma España, recomienda la adopción de una hoja de ruta focalizada en la innovación y la gestión eficiente. El despliegue de las terapias subcutáneas constituye, de acuerdo con la Fundación ECO, una palanca fundamental para garantizar la sostenibilidad de los servicios hospitalarios, mientras se preservan niveles elevados de calidad y seguridad clínica en la atención al paciente. Los doctores Ruth Vera y Juan Antonio Virizuela, integrantes de la Fundación ECO, indicaron en declaraciones aportadas al medio que “ONCOptimal 2.0 no es solo un análisis de situación, sino una propuesta de soluciones concretas para optimizar los circuitos del Hospital de Día y asegurar que cada paciente reciba la mejor atención posible en el menor tiempo. La innovación en las vías de administración es una herramienta clave para aumentar nuestra capacidad asistencial y garantizar la sostenibilidad del sistema sin comprometer la seguridad ni la calidad clínica”.

El abordaje de esta estrategia permite una mayor rotación de lugares en los hospitales, lo que libera recursos tan demandados como los sillones de administración y reduce la carga asistencial para el personal de enfermería. Según detalló el informe ONCOptimal 2.0, el uso de la vía subcutánea implica una disminución significativa de consumibles, y genera ahorros notables relacionados con la reducción en la incidencia de complicaciones médicas que requieren atención adicional, como las infecciones asociadas a los catéteres venosos, cuyos costes pueden tener un fuerte impacto en los presupuestos hospitalarios.

Diana Cárdenas, directora del área de Oncohematología de Roche Farma España, declaró a los responsables del informe que el beneficio de esta estrategia no recae únicamente en la estructura hospitalaria, sino también en la experiencia del paciente y sus cuidadores. Explicó al medio que “la eficiencia del sistema sanitario y la calidad de vida del paciente deben ir de la mano. Los tratamientos subcutáneos son una palanca estratégica fundamental para asegurar la sostenibilidad de los recursos hospitalarios, pero también para contribuir con el bienestar de pacientes y cuidadores”.

ONCOptimal 2.0 detalla que muchos pacientes optan por la vía subcutánea, ya que requiere menos tiempo de administración, se ajusta mejor a las rutinas diarias y disminuye la exposición al riesgo de infecciones, lo que reviste especial relevancia para personas inmunodeprimidas. Según concretó Cárdenas, “el paciente prefiere la vía subcutánea porque al tardar menos tiempo en la administración se ajusta mejor a su día a día, devolviéndole tiempo de calidad y reduciendo el riesgo de infecciones, algo vital en pacientes inmunodeprimidos”.

La preferencia por la vía subcutánea también responde a su capacidad para reducir el estrés emocional y el tiempo que el paciente debe permanecer en el hospital. El informe señala que esta mayor agilidad en el procedimiento facilita el tratamiento en entornos alternativos al hospital, como centros de salud de proximidad o, incluso, en el propio domicilio del paciente. Centros considerados pioneros ya están implementando esta nueva modalidad, lo que repercute positivamente en el confort de las familias y contribuye a disminuir la saturación asistencial, según reportó ONCOptimal 2.0.

El informe aborda además la importancia de establecer protocolos multidisciplinares y reforzar la formación continua de los profesionales sanitarios, consideradas medidas fundamentales para asegurar la transición hacia un modelo asistencial centrado en la administración subcutánea de terapias oncológicas. ONCOptimal 2.0 insiste en la necesidad de estandarizar procedimientos y promover la actualización permanente de conocimientos para maximizar los beneficios en gestión y atención clínica.

En este contexto, la estrategia presentada por la Fundación ECO y los organismos involucrados busca no solo modernizar la operativa de los Hospitales de Día Oncológicos en España, sino también aportar soluciones concretas a los desafíos nacidos del constante crecimiento de la demanda asistencial, favoreciendo el uso racional de los recursos y el bienestar de pacientes y profesionales.