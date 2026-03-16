Laporta arrasa con el 68,18% de los votos y mejora ampliamente su victoria de 2021

El recuento realizado tras la jornada electoral dejó a Joan Laporta con un porcentaje cercano al 70 por ciento en los primeros cómputos, lo que supuso una diferencia significativa respecto a su principal adversario, Víctor Font. De acuerdo con los datos oficiales publicados por el medio de referencia, la candidatura de Laporta obtuvo finalmente un respaldo del 68,18 por ciento, consolidando su posición como presidente del FC Barcelona tras las elecciones desarrolladas este domingo en diferentes localidades de Catalunya y Andorra. Según consignó el medio, el recuento indicó que Laporta sumó 32.934 votos de un total de 114.504 socios y socias habilitados para sufragar, lo que supuso una participación del 42,34 por ciento.

El proceso electoral, caracterizado por una notable movilización en comparación con convocatorias anteriores, situó muy por detrás a la candidatura de Víctor Font, quien alcanzó el 29,78 por ciento de los apoyos, con 14.385 votos. El medio detalló que estos resultados superaron ampliamente los obtenidos por Laporta en 2021, cuando regresó a la presidencia del club blaugrana con un 54,28 por ciento de los votos, equivalentes en aquel entonces a 30.184 papeletas a su favor, según las cifras oficiales difundidas tras esa elección.

En contraste con el desempeño de Víctor Font, quien en 2021 fue segundo con 16.679 votos y un respaldo del 29,99 por ciento, los números actuales reflejan una clara profundización de la brecha entre ambos candidatos. El medio informó que en la cita electoral previa también participó Toni Freixa, quien consiguió el tercer puesto con 4.769 votos, lo que representaba entonces el 8,58 por ciento.

El análisis de las cifras históricas realizado por el medio remarcó que el porcentaje de apoyo obtenido por Laporta en las elecciones de 2021 era comparable al cosechado en 2015 por Josep Maria Bartomeu, quien ganó la presidencia con el 54,63 por ciento de los sufragios. Además, se recordó que el propio Laporta, en su primera elección como máximo dirigente del club en 2003, había alcanzado el 52,57 por ciento del respaldo de los socios. Este nuevo triunfo, con el 68,18 por ciento de los votos, representa así el mayor respaldo social recibido por Laporta en un proceso electoral y amplía de forma clara la diferencia respecto a sus anteriores victorias.

El medio reportó que el incremento en el porcentaje de apoyo y la movilización de los socios forman parte de un contexto singular, que marca distancias respecto a citas similares precedentes. La participación registrada, del 42,34 por ciento, evidencia una notable activación del electorado barcelonista, superior a la de otros procesos en los últimos años, según detalló el medio.

De este modo, la jornada electoral concluyó con un resultado que refuerza la posición de liderazgo de Laporta y ratifica el respaldo con el que cuenta dentro de la masa social de la entidad, situándole en una posición histórica en términos estadísticos y evidenciando la diferencia respecto a su adversario. La información publicada por el medio subrayó que el proceso refuerza el acceso de Laporta al cargo máxima del club tras mejorar sus propios registros y los de otros presidentes en pruebas electorales anteriores.