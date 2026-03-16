La SEMG presenta la herramienta RADAR para facilitar la valoración del control clínico de los pacientes con EPOC

La mortalidad vinculada a la enfermedad neumocócica incrementa considerablemente con la edad y con la presencia de patologías crónicas, afectando especialmente a niños menores de un año y adultos de más de 60, según reportó la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). Durante la XIII Jornada Dual Neumológica, celebrada en el Colegio de Médicos de Madrid entre el 13 y el 14 de marzo, este riesgo y su impacto en la salud pública centraron parte de las discusiones, junto con las estrategias preventivas más recientes, como la vacunación antineumocócica y la promoción del autocuidado en enfermedades respiratorias crónicas.

En el marco de este encuentro, SEMG presentó la herramienta RADAR, con el propósito de optimizar la valoración del control clínico en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Tal como detalló SEMG, RADAR ofrece a profesionales de Atención Primaria un método estructurado para priorizar tratamientos, ajustar intervenciones y reforzar medidas preventivas en personas con enfermedades respiratorias crónicas. Esta herramienta surge basada en la actualización de 2025 de la Guía Española de la EPOC (GESEPOC), enfocándose en adaptar de manera individual el seguimiento y tratamiento de estos pacientes.

Según informó SEMG, la EPOC afecta en España a aproximadamente 3 millones de personas y alcanza una prevalencia del 11,8 por ciento en la población adulta. Cada año, la EPOC ocasiona cerca de 29.000 fallecimientos en el país, consolidándose como la cuarta causa de muerte. La enfermedad, definida como frecuente, prevenible y heterogénea, se caracteriza por síntomas crónicos como dificultad para respirar, tos constante, producción persistente de esputo y episodios de agravamiento, secundarios a alteraciones en las vías respiratorias o los alvéolos pulmonares.

La herramienta RADAR facilita la evaluación del control clínico de los síntomas y riesgos asociados a la EPOC considerando diferentes variables. Entre ellas se encuentran: empleo habitual de medicación de rescate más de tres veces por semana; presencia de exacerbaciones importantes en los 3 meses anteriores; intensidad notable de disnea; limitación de la actividad física —menos de treinta minutos diarios— y la valoración individual del riesgo, que se clasifica como bajo, intermedio o alto. Cada una de estas variables recibe una puntuación proporcional a su peso clínico, lo que posibilita a los equipos médicos identificar con rapidez los aspectos prioritarios del manejo y adaptar la intervención de manera personalizada.

De acuerdo con los datos presentados por SEMG, la integración de RADAR en la consulta de Atención Primaria facilita confirmar la abstinencia tabáquica en pacientes que han dejado de fumar, reforzar el consejo de abandono en las visitas sucesivas, verificar la correcta adhesión y técnica en la administración de medicación inhalada, mantener actualizado el esquema vacunal y recomendar la inmunización frente a la gripe, COVID-19 y neumococo. El sistema promueve además la recomendación de actividad física ajustada a las condiciones del paciente, la organización personalizada de cuidados y apoyo psicosocial, así como la educación enfocada en el autocuidado y el reconocimiento y manejo de síntomas. El enfoque busca también la revisión sistemática de comorbilidades —especialmente las cardiovasculares—, la implementación de estrategias para disminuir los episodios de agravamiento, la regulación de la terapia farmacológica y el seguimiento en la utilización adecuada de los inhaladores.

SEMG considera que este abordaje integral propicia una estrecha colaboración entre médicos y enfermeras en el ámbito de la Atención Primaria, favoreciendo la autogestión de quienes conviven con EPOC y contribuyendo a mejorar la calidad de vida y el control clínico de esta patología.

Durante la jornada, la enfermedad por neumococo también recibió atención especial. Isabel Jimeno Sanz, responsable del Grupo de Trabajo de Vacunas de SEMG, destacó según reportó el medio, que, pese al progreso reciente, la enfermedad continúa en ascenso y su incidencia resulta especialmente preocupante en adultos mayores y personas que padecen patologías crónicas. Jimeno Sanz señaló que la vacunación cumple un rol primordial al prevenir la enfermedad, reducir el uso de antibióticos —lo que ayuda a combatir la resistencia bacteriana— y apoyar un envejecimiento más saludable. La experta de SEMG subrayó que la actualización en estrategias preventivas se torna crucial debido al aumento de la cronicidad y la fragilidad en la población adulta.

Jimeno Sanz afirmó que “el consejo vacunal en Atención Primaria es la herramienta más eficaz para generar confianza y mejorar la salud de los pacientes”. Según difundió SEMG, la introducción de vacunas antineumocócicas conjugadas ha reducido de manera palpable la incidencia de enfermedad neumocócica, tanto en el segmento pediátrico como en adultos, evidenciado por el decrecimiento notable de los casos de serotipos incluidos en las vacunas infantiles.

La XIII Jornada Dual Neumológica, según reportó la SEMG, incluyó también debates sobre métodos para abordar de manera efectiva el tabaquismo en consulta, la aplicación de ecografía pulmonar clínica, el impacto ambiental de las terapias inhaladas y los progresos en la triple terapia para asma. Además, el evento sirvió para presentar el proyecto solidario 'Cara y Cruz de las terapias respiratorias', exponer las novedades de la próxima guía GESEPOC 2025 y analizar la influencia de la contaminación ambiental en la salud respiratoria.