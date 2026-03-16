La Fiscalía holandesa apunta al móvil terrorista en el ataque del viernes contra una sinagoga en Róterdam

Agentes de la Policía interceptaron un automóvil sospechoso junto a una sinagoga ubicada en Mozartlaan, en Róterdam, tras localizar en su interior un bidón con combustible. Los ocupantes del vehículo, cuatro jóvenes de entre 17 y 19 años, permanecen bajo custodia después de que las autoridades holandesas los arrestaran por su presunta implicación en una serie de actos dirigidos a generar temor entre la comunidad judía local. Según informó la Fiscalía de los Países Bajos, estos individuos enfrentarán cargos por causar una explosión, incendio intencionado e intento de incendio intencionado, todos vinculados al terrorismo.

El ministerio público neerlandés confirmó que la explosión frente a la sinagoga de ABN Davidsplein, ocurrida en la madrugada del viernes, derivó en un incendio que fue controlado antes de que los servicios de emergencia llegaran al lugar. Tal como publicó la Fiscalía, los ataques no causaron heridos, pero el objetivo de los implicados era inducir "un grave miedo" en la colectividad judía de la ciudad.

El grupo Harakat Ashab al Yamin al Islamiya asumió la responsabilidad no solo de este atentado, sino también de la reciente colocación de un artefacto explosivo en una escuela judía situada en Ámsterdam y de otro acto violento contra una instalación en Lieja, Bélgica, según consignó la Fiscalía de Países Bajos en su comunicado. La investigación destaca que la rápida intervención de la policía logró prevenir un segundo ataque contra una sinagoga, frustrando los planes de los sospechosos.

Las autoridades detuvieron a los acusados—dos de ellos con 19 años de edad, uno de 18 y otro de 17—tras verificar que coincidían con las descripciones aportadas por los testigos y por los vídeos de seguridad. El fiscal señaló que los jóvenes seguirán detenidos, al menos durante dos semanas adicionales, a medida que avanza la instrucción del caso.

El medio oficial subrayó que la acusación formal contempla motivos terroristas, señalando que los detenidos actuaron con el fin de generar una atmósfera de temor específico en la población judía. Posteriormente, la policía holandesa profundizó los peritajes sobre el contenido del bidón hallado en el vehículo e indagó los posibles vínculos entre los detenidos y la organización islamista que se atribuyó este y otros ataques recientes.

La Fiscalía destacó la importancia de la acción policial para evitar mayores daños y para poder detener a los presuntos autores antes de que activaran algún nuevo artefacto peligroso. Reportó el medio oficial que el siniestro en la sinagoga de ABN Davidsplein se sofocó sin intervención directa de los bomberos, factor que limitó la magnitud de los daños materiales y facilitó la preservación de pruebas fundamentales para la investigación.

El caso ha abierto líneas de investigación en torno a la posible conexión de los hechos recientes en los Países Bajos con otros atentados reivindicados por la misma organización en territorio belga y en la capital neerlandesa, según detalló la Fiscalía. Las autoridades reiteraron que la investigación continúa y los sospechosos seguirán retenidos para facilitar el análisis de los datos recabados y esclarecer los hechos vinculados a esta serie de incidentes que afectan a varios países de la región.