La exposición fotográfica y audiovisual 'Streetstyle: entre Madrid y Copenhague' de Mó llega a la MBFWMadrid

La exposición incorpora un espacio denominado Sala Mó, donde se exhibe una selección exclusiva de imágenes tomadas durante la Copenhagen Fashion Week, junto con una instalación artística que acompaña la experiencia visual y un vídeo sobre el proceso de creación de la marca. Según reportó la organización de la muestra, estas piezas forman parte central del evento “Streetstyle: entre Madrid y Copenhague”, promovido por Mó, el cual estará disponible de manera gratuita para los visitantes en la Galería Canalejas.

De acuerdo con los detalles publicados por los promotores, la exposición, programada del 17 al 21 de marzo, reúne más de 40 obras fotográficas y audiovisuales inéditas de los autores Penélope Blas (fotografía) y Ángel Garcés (vídeo), bajo la curaduría de Paloma González Rey. El evento se enmarca en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, una de las pasarelas de moda más reconocidas en España y organizada por Ifema Madrid con respaldo del Ayuntamiento local, según detalló Mó. El acceso será libre y se habilitará al público de las 10.30 a las 20.30 horas durante todas las jornadas.

El propósito central de la muestra, según consignó la organización, reside en celebrar y explorar el ‘street style’ como un fenómeno cultural contemporáneo que trasciende fronteras y conecta la escena urbana de Madrid con la de Copenhague. La exposición establece un recorrido inmersivo compuesto por imágenes y videos captados durante la Copenhagen Fashion Week, lo que permite analizar la energía, los matices y la evolución del estilo urbano que fusiona la identidad nórdica con la madrileña.

Según comunicó el medio organizador, la estética danesa ha influido considerablemente en las tendencias de la capital española en los últimos años. Así, el diálogo visual presentado mediante la exposición subraya el papel de la calle como terreno de experimentación estética, espacio de manifestación individual y origen de imágenes que conforman la narrativa de cada temporada de moda.

La iniciativa incluye, entre sus novedades, la mencionada Sala Mó, que sirve tanto como escaparate de la creatividad generada en la Copenhagen Fashion Week como escaparate visual de la marca patrocinadora. Dentro de este espacio, los visitantes acceden a fotografías especialmente seleccionadas y a una propuesta artística complementaria. El vídeo que detalla el proceso creativo de Mó, agrega una dimensión adicional al recorrido de la exposición, según explicó el equipo detrás de la muestra.

Con esta propuesta, la marca Mó ratifica su participación como patrocinador de “Streetstyle CPHFW Madrid”, según destacó la comunicación oficial, reforzando su participación y respaldo al desarrollo de la industria de la moda nacional. La presencia de más de 40 obras inéditas consolida la apuesta de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid por acercar la cultura visual y las manifestaciones urbanas vinculadas a la moda a un público amplio.

La Galería Canalejas se establece como uno de los puntos neurálgicos para esta iniciativa durante la celebración de la pasarela, al ofrecer una programación abierta sin coste para los asistentes, tal como remarcaron los responsables en sus comunicados. Según la información de los organizadores, esta exposición no solo busca mostrar las influencias recíprocas en el ámbito del estilo urbano, sino también promover la interconexión entre dos escenarios clave de la moda internacional y la creatividad visual actual.