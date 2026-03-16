Jamenei nombra al exministro y exjefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai como su nuevo asesor militar

El nombramiento de Mohsen Rezai se produce en un contexto marcado por la presión militar y política que ha ejercido la reciente ofensiva liderada por Estados Unidos y Jerusalén sobre Irán, y en plena reconfiguración del liderazgo supremo tras la muerte de Alí Jamenei. El ayatolá Mojtaba Jamenei, convertido en el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraníes, ha asignado a Rezai la función de asesor militar principal para enfrentar la nueva etapa de tensiones en el país. Según publicó la agencia iraní Mehr, la designación de Rezai constituye una "orden" directa del líder supremo, que asume el mando tras fallecer su padre en el ataque a Teherán el pasado 28 de febrero.

De acuerdo con lo consignado por la agencia Mehr y reproducido por otros medios internacionales, la trayectoria de Mohsen Rezai incluye cargos significativos en el aparato estatal de la República Islámica. Rezai, de 71 años, fungió como vicepresidente de Asuntos Económicos durante la presidencia de Ebrahim Raisi, entre 2021 y 2024, cargo en el que gestionó asuntos clave en materia económica durante uno de los periodos de mayor aislamiento y sanciones internacionales para Irán. Anteriormente, estuvo al frente del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica desde 1981 hasta 1997, un periodo en el que la institución consolidó su peso militar, político y económico en el país.

La figura de Rezai no está exenta de controversia internacional. Según detalló la agencia Mehr, sobre él pesa una orden de captura internacional vinculada a su presunta participación en la coordinación del atentado perpetrado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, ataque que provocó 85 víctimas mortales y dejó cientos de heridos. Diversos gobiernos y organismos de investigación han señalado a Rezai por una presunta implicación en la planificación de ese ataque, lo que complica sus desplazamientos fuera de Irán y genera dificultades en los canales diplomáticos.

Tal como reportó Mehr, la decisión de Mojtaba Jamenei se produce poco después del cambio en la jefatura suprema iraní, en un momento en que el conflicto regional se ha intensificado tras la acción militar conjunta de Washington y Jerusalén. La ofensiva ha generado consecuencias directas en la seguridad y estabilidad de Irán y ha forzado una respuesta del aparato estatal, incluida la reorganización de mandos en las fuerzas armadas y los principales órganos de inteligencia y defensa. Mojtaba Jamenei, como hijo y sucesor del fallecido líder Alí Jamenei, toma el control de la máxima institución de poder del país en circunstancias excepcionales.

Rezai, además de su papel como dirigente militar, posee experiencia en la articulación política dentro del régimen islámico. Durante su mandato en la Guardia Revolucionaria, la organización amplió su influencia no solo en el ámbito castrense, sino también en sectores económicos y de infraestructuras. El ascenso de Rezai a la posición de asesor militar directo del líder supremo refuerza la tendencia de involucrar a exmandos de la Guardia en los principales órganos de decisión de Irán, en un intento por blindar la estructura de mando ante la presión internacional.

Según distintos informes recogidos por la agencia Mehr, la decisión de Mojtaba Jamenei incluye la instrucción explícita de que Rezai, como asesor militar, se ocupe de la coordinación estratégica entre las fuerzas armadas y los organismos de seguridad. El nombramiento representa una señal dirigida tanto al interior como al exterior del país: la cúpula iraní apuesta por figuras con largo historial en las fuerzas de élite y experiencia en gestión de crisis.

Las reacciones en el ámbito internacional han hecho constante referencia al pasado de Rezai y al peso simbólico que adquiere su nombramiento en plena fase de recrudecimiento del conflicto con Estados Unidos e Israel. Diversos observadores citados por la agencia Mehr vinculan esta designación con la necesidad del régimen de cerrar filas en torno a figuras leales, con experiencia operativa y capaces de coordinar la respuesta nacional en situaciones de contingencia.

El pasado judicial de Rezai, relacionado directamente con el atentado de la AMIA en Buenos Aires, sigue siendo tema de atención en círculos diplomáticos y judiciales fuera de Irán. El hecho de que permanezca sobre él una orden internacional de detención añade un elemento de presión sobre el gobierno iraní en el marco de las negociaciones diplomáticas y de seguridad que involucran a actores regionales y globales.

El medio Mehr reseñó que la decisión de la cúpula iraní se vincula directamente al panorama de incertidumbre que vive el país tras el ataque que causó la muerte de Alí Jamenei. Mojtaba Jamenei, que asume el liderazgo en circunstancias extraordinarias, opta por consolidar a colaboradores históricos del régimen en puestos estratégicos, señalando continuidad y refuerzo del núcleo duro de la seguridad nacional.

Desde la muerte de Alí Jamenei y el subsecuente ataque a Teherán, el país ha experimentado una reconfiguración de roles y mandos en los principales organismos de defensa, inteligencia y política exterior. El ascenso de Mohsen Rezai, exjefe militar con antecedentes de peso en la Revolución Islámica y la política contemporánea, encapsula la tendencia del sistema iraní de recurrir a figuras de la vieja guardia para encarar fases de crisis.

La presencia de Rezai en el círculo interno del líder supremo y su designación como asesor militar ponen de relieve la centralidad de la Guardia Revolucionaria en la lógica de seguridad de la República Islámica. Según detalló la agencia Mehr, la medida busca garantizar la respuesta rápida y coordinada del Estado frente a amenazas externas e internas, en un contexto donde los equilibrios de poder resultan frágiles y la presión internacional, especialmente la procedente de Estados Unidos e Israel, mantiene elevada la tensión en la región.

El nombramiento configura un nuevo escenario en la política de defensa iraní, con la inclusión de un dirigente cuya trayectoria combina experiencia militar, dirección económica y un pasado judicial pendiente, circunstancias que marcarán el desarrollo de las relaciones de Irán con la comunidad internacional a corto y medio plazo.