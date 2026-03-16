Feijóo reclama a Vox responsabilidad y aparcar las "excusas" porque no pueden "volver a fallar" como en 2023

La intervención de Alberto Núñez Feijóo ante la Junta Directiva Nacional del Partido Popular incluyó un reclamo expreso a Vox para que facilite los pactos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, enfatizando que, según publicó Europa Press, no pueden repetirse los desacuerdos ocurridos tras las elecciones generales de julio de 2023. Feijóo subrayó que la estabilidad institucional constituye una obligación ante los ciudadanos y recalcó la existencia de alternativas aritméticas para formar gobiernos mediante acuerdos entre el PP y Vox. El líder popular instó a dejar de lado las excusas y recordó que los partidos políticos tienen la responsabilidad de convertir el respaldo electoral en gestión y gobernabilidad concreta.

De acuerdo con Europa Press, Feijóo analizó los resultados electorales de Castilla y León y felicitó a Alfonso Fernández Mañueco, presidente autonómico del PP, por el respaldo conseguido y por una campaña considerada exitosa en términos de crecimiento para el partido. El presidente popular insistió en que el Partido Popular es el que ha mostrado mayor avance y aseguró que el Partido Socialista ha perdido la capacidad de ser una alternativa de gobierno, señalando la solidez y contundencia del apoyo social recibido por el PP en los comicios autonómicos más recientes.

El presidente del Partido Popular dirigió su mensaje particularmente a Vox y a su líder, Santiago Abascal, apelando a la necesidad de alcanzar acuerdos sobre la base del documento marco presentado por el PP, el cual recoge los principios programáticos del partido. Feijóo remarcó que cada territorio puede aportar particularidades a las negociaciones, pero consideró que ese documento debe ser el punto de partida para las conversaciones. La autoridad popular sostuvo que “solo se han puesto excusas”, en referencia la negativa expresada por Vox ante la investidura de María Guardiola la primera semana de marzo, y añadió que la ciudadanía ha dictado en las urnas la formación de mayorías basadas en el programa del PP.

El medio Europa Press reportó que Feijóo volvió a insistir en la responsabilidad común para evitar nuevas frustraciones ciudadanas. “Ya le fallamos a la gente en julio de 2023 y no podemos volver a fallar”, afirmó, subrayando que la gobernabilidad y la estabilidad no constituyen concesiones sino responsabilidades que se deben a la mayoría social. Explicó que el Partido Popular fue transparente en la presentación de acuerdos, con criterios iguales para toda España, y que al día de hoy no existen objeciones de fondo por parte de Vox a los puntos propuestos en ese marco negociador. Según el presidente popular, hasta el momento nadie ha señalado incompatibilidades entre el acuerdo y la posición ideológica de Vox, por lo que descartó que existan motivos para bloquear alianzas: “Solo se han puesto excusas, y creo que ya está bien”.

En su intervención, Feijóo recalcó que, tras los resultados electorales, el camino que señalan las urnas es el acuerdo para que el Partido Popular asuma el liderazgo de los gobiernos con el apoyo de Vox, considerando ruido cualquier otra alternativa. Invitó a centrar el debate en ideas y proyectos antes que en siglas o denominaciones de partidos, argumentando que en ello se juega una alternativa política de fondo para el país.

El medio Europa Press también consignó que Feijóo desestimó otorgar a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, la posibilidad de capitalizar los desencuentros entre PP y Vox, señalando que el voto de los ciudadanos refleja un rechazo a las estrategias del PSOE. Insistió en que la campaña socialista no logró revertir el resultado y que la movilización social optó por el cambio propuesto por el Partido Popular.

Feijóo también mencionó los mensajes y discursos del Partido Socialista, manifestando que el “No a la guerra” no alimenta ni suma votos en el contexto político actual, y que la campaña oficialista basada en el miedo y la mentira no logró captar el respaldo buscado. El líder popular destacó que el Gobierno de Pedro Sánchez no puede presentarse como referente internacional de paz o derechos humanos, señalando las felicitaciones recibidas de grupos y gobiernos que, a su juicio, comprometen la imagen internacional de España. "Respeten más a los españoles", sostuvo Feijóo, según informó Europa Press, enfatizando la importancia de la verdad, la decencia y el cumplimiento de la palabra en la política nacional.

En otro tramo de su discurso, Feijóo manifestó que la sociedad española ya no responde a lo que calificó como “trucos” o “consignas simplonas”, considerando superada la etapa de estrategias que buscan movilizar por miedo. Según sus palabras, el país se encuentra en una fase distinta, con un crecimiento del bloque social que demanda sensatez, decencia y madurez, y que impulsa el liderazgo del PP como alternativa de gobierno.

Tras analizar los procedimientos y las posibilidades abiertas por los últimos resultados electorales, Feijóo remarcó, según recogió Europa Press, que las formaciones políticas deben asumir el compromiso de transformar la esperanza depositada en las urnas en gobiernos estables y efectivos. Por último, insistió en recurrir a la responsabilidad política y en no someter a los ciudadanos a nuevas decepciones por falta de entendimiento en los partidos de la derecha.