España se medirá a Serbia en Villarreal como sustitución a la Finalissima

La selección española masculina de fútbol se enfrentará el próximo viernes 27 de marzo a Serbia, rival que reemplaza a Argentina y a la Finalissima programada para ese día en Doha y cancelada finalmente por no encontrar fecha idónea por la situación geopolítica en Oriente Próximo, y lo hará en casa, en el Estadio de la Cerámica del Villarreal CF.

Aunque la Federación Serbia ya había anunciado este domingo su duelo contra la actual campeona de Europa, no ha sido hasta este lunes cuando la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lo ha hecho oficial, aunque aún falta por saber si podrá disputar un segundo amistoso ya que tenía previsto jugar el 30 de marzo contra Egipto en Doha.

Primero, el combinado que dirige Luis de la Fuente se medirá a Serbia en el primero de los amistosos para preparar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de este verano en un recinto con capacidad para 21.332 espectadores. Esta será la cuarta vez que visite el feudo amarillo, donde se mantiene invicta hasta la fecha tras superar a San Marino (9-0) y Chile (3-0) en 1999 y 2008, respectivamente, e igualar ante Suiza (1-1) en 2018.

Sobre el rival, España y Serbia se han visto las caras en tres ocasiones, ofreciendo un balance favorable para los nuestros con un empate y dos triunfos, el último por 3-0 en la Liga de Naciones de 2024 con goles de Aymeric Laporte, Álvaro Morata y Álex Baena, con empate sin goles en el choque de la primera vuelta.