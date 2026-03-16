El sistema antidrón de Indra situado en Lituania recibe la visita de algunas delegaciones de países cercanos

Entre las iniciativas recientes para fortalecer la protección antiaérea en el este de Europa destaca la visita de varias delegaciones del norte y este del continente al despliegue español en Lituania para conocer de cerca el avanzado sistema antidrón de Indra. Según consignó la compañía en un comunicado recogido por diferentes medios, representantes de países vecinos han mostrado un marcado interés en esta tecnología, buscando intercambiar experiencias con las Fuerzas Armadas españolas y evaluar posibles aplicaciones en sus propias estrategias de defensa. Este flujo de delegaciones responde al contexto de aumento de amenazas causadas por aeronaves no tripuladas y globos no identificados, principalmente asociados a la actividad rusa y bielorrusa en la región, según informó Indra.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la protección aportada por el sistema antidrón de Indra ha cobrado protagonismo en la defensa del Destacamento Aéreo Táctico Vilkas, compuesto por cerca de 200 militares, once cazabombarderos F-18 y un avión de reabastecimiento A400M. Este dispositivo opera bajo el marco de la misión de la OTAN en territorio lituano. El Ministerio de Defensa de España decidió reforzar este despliegue con el sistema C-UAS (Counter-Unmanned Aircraft System) de Indra en diciembre, como respuesta a las incursiones recurrentes en el espacio aéreo de la zona, dando lugar a la implementación de una “burbuja” de vigilancia y protección que supervisa los movimientos de posibles aeronaves hostiles.

Según reportó la compañía, el sistema C-UAS desplegado en Lituania forma parte del proyecto Aracne, una iniciativa en la que Indra colabora con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), y cuya evolución sigue siendo objeto de desarrollo para aumentar sus capacidades. Durante las visitas de las delegaciones extranjeras —entre ellas la lituana— ingenieros de Indra han asistido al Ejército del Aire y del Espacio para ofrecer soporte técnico y facilitar la comprensión de las potencialidades del sistema. El interés internacional coincide con el fortalecimiento de las defensas aéreas nacionales en Europa y la puesta en marcha de una estrategia a nivel de la Unión Europea consistente en la creación de un “muro contra drones”, con más de 3.000 kilómetros de despliegue a lo largo del flanco oriental comunitario, detalló Indra.

Uno de los elementos destacados del sistema desarrollado por Indra consiste en su avanzado sistema de mando y control, que incorpora inteligencia capaz de identificar con rapidez las amenazas emergentes y se adapta a diferentes sensores, efectores y sistemas de mando indistintamente del fabricante. El propio medio ha señalado que esta plataforma se distingue también por integrar diversas tecnologías punteras, como sistemas electroópticos, comunicaciones seguras, guerra electrónica, inteligencia artificial y una combinación de actuadores de neutralización suave y dura.

El sistema desplegado con las Fuerzas Armadas españolas, expuso Indra, ocupa una posición entre los más avanzados técnicamente del continente y presenta aptitud para operar en entornos climáticos especialmente exigentes. Su versatilidad ha quedado acreditada no solo en el despliegue lituano, sino también durante misiones internacionales europeas en Mali. Además, detalló la multinacional, otros países han implementado con éxito este tipo de soluciones en sus propios dispositivos de seguridad.

En el ámbito civil, el uso del sistema antidrón de Indra ha incluido la protección de eventos de alto perfil, como la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en 2022, donde formó parte del operativo de seguridad para delegaciones internacionales. Más recientemente, según explicó también la compañía, el sistema estuvo presente para blindar el traspaso presidencial en Chile, lo que constata su aplicación en una variedad de escenarios tanto militares como civiles.

Tal como afirmó la empresa, la integración de estas tecnologías responde a la complejidad y a la necesidad de conocimiento transversal en ámbitos como inteligencia artificial, comunicaciones avanzadas y sistemas de mando y control. El desarrollo continuo de la solución antidrón se realiza con el objetivo de afrontar los desafíos cambiantes en el contexto geopolítico y tecnológico que atraviesan los países del área, añadió la firma en su comunicado. La tendencia al fortalecimiento de las defensas aéreas y la cooperación entre países vecinos se enmarca en la dinámica de la Alianza Atlántica y de la política común de defensa de la Unión Europea, elementos que, de acuerdo con la información aportada por las fuentes citadas, refuerzan el interés por soluciones tecnológicas como la presentada por Indra en Lituania.