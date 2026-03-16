El Rey entrega las Becas Iberdrola 2025-2026, que impulsan la "formación de excelencia y el desarrollo profesional"

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, destacó que la entrega de becas de la compañía coincide con un año relevante para la empresa, que celebra 125 años de actividad y compromiso colaborando con centros académicos de prestigio, asociaciones y organizaciones sociales. Según informó el medio, el programa permitió incorporar 4.500 profesionales durante el último año y cuenta con una amplia influencia en el tejido laboral, con más de medio millón de empleos generados indirectamente a través de proveedores en todo el mundo, 125.000 de ellos localizados en España. Este hecho refuerza el peso de la iniciativa de becas, orientada a apuntalar el desarrollo profesional y la especialización técnica de las nuevas generaciones en sectores estratégicos.

El Rey Felipe VI entregó ochenta y una becas correspondientes al ciclo 2025-2026 en un acto celebrado en el campus de la empresa en San Agustín de Guadalix, Madrid. Según publicó el medio, la ceremonia contó también con la presencia del presidente de la compañía y del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, subrayando el perfil institucional y la proyección nacional de la jornada. El objetivo principal del programa es potenciar la formación de excelencia, elevar la competitividad y contribuir a una mejor empleabilidad de los profesionales, como destacó Iberdrola en su intervención.

De acuerdo con lo consignado por el medio, Iberdrola enmarca estas ayudas dentro de sus políticas de recursos humanos, que han sido reconocidas dos veces consecutivas con el sello Top Employer Enterprise. Además, ha sido identificada por el estudio Merco Talento como la entidad con mayor capacidad de captar y fidelizar talento en el sector en España. La compañía, que también ostenta la certificación Great Place to Work en Brasil, refuerza con estos reconocimientos su papel como agente generador de oportunidades laborales y sociales.

La entrega de becas forma parte de la apuesta de Iberdrola por impulsar la capacitación en áreas consideradas fundamentales para la transición energética, tales como redes, energías renovables, almacenamiento energético, digitalización e inteligencia artificial. Ignacio Galán, presidente de la empresa, resaltó que el programa ha permitido que cientos de personas adquieran conocimientos y competencias en tecnologías de redes eléctricas y generación de energía, así como en disciplinas emergentes ligadas a la innovación tecnológica. El ejecutivo indicó que la electrificación ha generado el mayor ciclo de inversión y crecimiento que la industria ha visto en su historia reciente, y señaló que continuar apoyando la formación especializada representa un factor clave para el futuro del sector y para el desarrollo económico general.

Según publicó el medio, durante el acto, el presidente de Iberdrola enfatizó que la compañía prevé incorporar 15.000 nuevos profesionales hasta el año 2028, y planea destinar 65.000 millones de euros a compras a proveedores, además de generar una contribución fiscal estimada en 40.000 millones de euros durante el mismo periodo. Estos compromisos buscan no solo fortalecer la actividad propia de la empresa, sino también favorecer el crecimiento del conjunto de actores sociales y económicos vinculados a su entorno.

Durante la jornada, se realizó también una mesa redonda dedicada al papel del talento para el avance económico y el bienestar social. Según detalló el medio, participaron Jim McDonald, rector y vicecanciller emérito de la Universidad de Strathclyde; Javier Ormazabal, presidente de Ormazabal y del Grupo Velatia; Begoña Arana, directora general de Betania; y la campeona olímpica, mundial y europea de karate, Sandra Sánchez. Esta última mencionó durante su intervención la afinidad entre su disciplina deportiva y la Casa Real, al recordar que el rey emérito practicó el mismo arte marcial. Sánchez agradeció a Iberdrola por su apoyo al deporte femenino, subrayando que "lo hizo haciéndonos visibles".

Begoña Arana, según consignó el medio de comunicación, valoró que la compañía contribuye a la creación de oportunidades para entidades sociales y que permite gestionar iniciativas con solvencia y respaldo económico. La directiva remarcó el efecto multiplicador de las alianzas entre Iberdrola y organizaciones sociales, sobre todo en aquellos campos en los que la administración no logra cubrir toda la demanda existente.

Javier Ormazabal, presidente de Ormazabal, expresó en la mesa redonda su expectativa de que compañías de gran envergadura representen un modelo de conducta y responsabilidad, tanto interna como externamente. Este posicionamiento, según publicó el medio, se considera un aspecto esencial para el impacto positivo de las empresas en la sociedad.

Según reportó el medio, dentro del grupo Iberdrola las becas han quedado establecidas como una de las principales vías para la integración de profesionales jóvenes en sus diferentes segmentos y filiales internacionales. Las oportunidades profesionales y las prácticas, indicadas por la compañía, se encuentran disponibles en todos los países donde el grupo realiza actividades.

La compañía defiende su enfoque de “compromiso con el progreso” desde una visión a largo plazo centrada en generar crecimiento sostenible y nuevas oportunidades laborales a través de la innovación, la inclusión y la colaboración público-privada. Iberdrola sostiene que esta clase de políticas de formación y desarrollo contribuyen a reforzar las capacidades tanto de los individuos como de las organizaciones, en un contexto marcado por la transformación energética y la digitalización global, según el medio que cubrió el acto.