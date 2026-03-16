El Gobierno polaco acusa a Nawrocki de avivar un sentimiento 'Polexit' por comparar la UE con Putin

Al recordar el antecedente del referéndum británico que derivó en la salida de Reino Unido de la Unión Europea pese a la postura inicial en contra del divorcio europeo, el ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, advirtió sobre la facilidad con la que la opinión pública puede orientarse mediante la propagación de informaciones erróneas acerca del rol y los objetivos del bloque comunitario. Sikorski subrayó que la manipulación de emociones mediante “mentiras” en torno a supuestas amenazas a la soberanía nacional puede desencadenar decisiones de largo alcance. Según consignó el medio Europa Press, estas declaraciones tuvieron lugar en Bruselas, en el marco de una reunión con otros responsables europeos.

De acuerdo con la agencia Europa Press, Sikorski vinculó directamente al presidente de Polonia, Karol Nawrocki, con el fomento de una actitud favorable a la salida del país del bloque —fenómeno conocido como ‘Polexit’— al vetar una iniciativa legislativa orientada a facilitar el acceso de Polonia a fondos del programa europeo de rearme (SAFE). Sikorski argumentó que tal decisión representa un obstáculo para el fortalecimiento de la defensa a nivel europeo y responde más a cálculos políticos internos que al interés general de la nación. Además, criticó que Nawrocki ha dado espacio a una narrativa que sitúa a la Unión Europea al mismo nivel de amenaza que el régimen encabezado por Vladimir Putin en Rusia.

El debate sobre el futuro europeo de Polonia cobró fuerza cuando el primer ministro Donald Tusk, en mensajes divulgados en sus redes sociales durante el fin de semana, declaró que el ‘Polexit’ constituye “hoy una amenaza real”, sugiriendo que no es una posibilidad remota sino un escenario plausible promovido por Nawrocki y otros representantes del partido conservador Ley y Justicia (PiS). Europa Press recogió las declaraciones textuales de Tusk: “Rusia, el partido estadounidense MAGA y la derecha europea, liderada por Orbán, quieren destruir la UE. Sería un desastre para Polonia. Haré todo lo posible para detenerlos”, sostuvo el jefe de gobierno en su advertencia pública.

Tanto Sikorski como Tusk coinciden en que al bloquear proyectos clave para la integración y defensa conjunta en el marco europeo, el partido Ley y Justicia —y, en particular, la presidencia de Nawrocki— propician el auge de discursos euroescépticos. Según el reporte de Europa Press, ambos dirigentes sostienen que estos movimientos no solo ponen en riesgo la cooperación militar y la recepción de fondos estratégicos, sino que también alimentan argumentos que colocan a la Unión Europea en una posición de rivalidad similar a la de regímenes autoritarios.

Sikorski ilustró su preocupación con el ejemplo británico: la convocatoria de un referéndum sobre la permanencia en la UE bajo la promesa de transparencia y debate terminó desembocando en el ‘Brexit’, pese a que el Ejecutivo encabezado entonces por el Reino Unido expresó su preferencia por la permanencia. “Se pueden manipular las emociones”, expresó Sikorski, explicando que la ciudadanía a menudo termina por aceptar como verdaderos los planteamientos “disparatados” acerca de supuestos riesgos provocados por la integración europea, en vez de atender a amenazas externas concretas, como la agresión por parte de Rusia.

El medio Europa Press reportó que Sikorski destacó el peligro que encierra difundir argumentos apocalípticos sobre la supuesta pérdida de autonomía y control nacional, alertando de que estos discursos pueden influir determinantemente en la opinión pública y condicionar el futuro del país dentro del espacio comunitario. Según Sikorski, desviar la atención de los desafíos reales, como la geopolítica rusa bajo Vladimir Putin, hacia riesgos ficticios o exagerados que achacan a Bruselas, desprotege a Polonia y al proyecto europeo en general.

Las tensiones institucionales derivadas de la oposición al proyecto de rearme europeo se combinan así con una narrativa política que, según los actuales jefes de gobierno y diplomacia polacos, socava la posición internacional de Polonia y sus capacidades de respuesta ante amenazas externas. Según publicó Europa Press, los dirigentes del Ejecutivo polaco consideran que la postura del presidente Nawrocki y los sectores euroescépticos puede tener consecuencias directas sobre la capacidad de acceso a recursos fundamentales para la modernización y defensa del país.

El señalamiento de Tusk y Sikorski apunta a una convergencia, en sus palabras, entre intereses antieuropeos en distintas regiones: desde el Kremlin hasta sectores del movimiento estadounidense MAGA, pasando por partidos conservadores en otros países europeos. Europa Press recoge el argumento gubernamental según el cual estos grupos habrían intensificado una campaña destinada a debilitar la cohesión de la Unión Europea, asociando a Bruselas con prácticas de injerencia política comparables a las del gobierno de Moscú.

En este escenario, el desencuentro entre la presidencia de Polonia y el gobierno dirigido por Tusk se presenta no solo como una disputa interna, sino también como parte de una dinámica internacional de enfrentamiento discursivo y político cuyo desenlace podría modificar el lugar de Polonia en Europa, según detalla Europa Press. La controversia permanece abierta mientras persisten las advertencias sobre el uso instrumental del miedo y la retórica para influir en la orientación futura del país y su permanencia en el bloque comunitario.