El Ejército israelí anuncia la muerte de seis miembros de Hamás, dos de ellos acusados de perpetrar el 7-O

La identificación de dos de los supuestos combatientes como partícipes de los ataques del 7 de octubre de 2023 constituye uno de los elementos centrales presentados por las Fuerzas de Defensa de Israel tras un bombardeo reciente contra la Franja de Gaza. El medio consignó que las FDI difundieron el lunes los nombres de cuatro de las personas fallecidas y calificaron al grupo como una “célula que preparaba un plan terrorista contra nuestras fuerzas”.

Según informó el medio, el Ejército israelí comunicó que seis presuntos integrantes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) murieron el domingo a consecuencia de un ataque con misiles dirigido específicamente contra lo que denominaron una amenaza inminente. Las autoridades israelíes señalaron que entre los fallecidos se encuentran Rami Ibrahim Harb y Mazab Ziaz Dara, acusados de haber cruzado a territorio israelí durante la incursión del 7 de octubre, día en que el asalto produjo 1.200 muertos y dejó cerca de 250 personas secuestradas, de acuerdo con las cifras oficiales difundidas.

El comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel, citado por el medio, agregó los nombres de otros dos de los fallecidos: Taufiq Jalidi, a quien vinculó como supuesto miembro de Hamás, y Abdel Mahmud Amzi, señalado como integrante de los Comités de Resistencia Popular. Este último grupo armado, de acuerdo con lo publicado, se formó en el año 2000 y está compuesto fundamentalmente por ex combatientes provenientes del brazo armado de Al Fatá y de la Brigada Mártires de Al Aqsa.

Las FDI subrayaron, en la información publicada por el medio, que sus operativos se desarrollan conforme a los términos del alto el fuego establecido en octubre de 2025. Asimismo, la institución militar israelí afirmó que continuará ejecutando acciones destinadas a eliminar cualquier amenaza inmediata para la seguridad de sus fuerzas.

El canal oficial de difusión de las Fuerzas de Defensa de Israel en redes sociales fue el encargado de dar a conocer estos detalles, reforzando la versión de que el objetivo del ataque era evitar futuros actos hostiles. A lo largo del comunicado, el Ejército insistió en que los operativos militares permanecen en curso y no se descartan nuevas acciones orientadas a neutralizar supuestos riesgos provenientes tanto de Hamás como de otras organizaciones armadas que actúan en la Franja de Gaza, reportó el medio.

El asalto del 7 de octubre sigue presente como referencia fundamental en los mensajes del Ejército israelí, que utiliza la identificación de presuntos implicados en esos hechos para justificar operaciones puntuales en el enclave palestino. A su vez, la mención explícita a los Comités de Resistencia Popular sugiere que el foco de la ofensiva israelí abarca agrupaciones armadas distintas a Hamás.

Las cifras suministradas por el propio Ejército israelí y recogidas por el medio mantienen la atención en el número de muertos y secuestrados durante el ataque de octubre, así como en los esfuerzos de identificación de los responsables materiales e intelectuales. La dinámica de las acciones militares responde, según estos reportes, a la intención de prevenir la reactivación de células consideradas como amenaza directa en el contexto de la Franja de Gaza.