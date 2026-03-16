DWS (Deutsche Bank) adquiere una participación del 40% en una filial de Nippon Life India AM

DWS y Nippon Life India AM continúan manteniendo una colaboración estratégica orientada al desarrollo y lanzamiento de soluciones de inversión pasiva, junto con un acuerdo global para distribuir estrategias activas en India mediante la red internacional de DWS. Esta alianza incorpora una nueva fase tras la adquisición por DWS, brazo inversor de Deutsche Bank, de un 40% de participación en la filial de inversiones alternativas de Nippon Life India AM, conocida como Nippon Life India AIF Management Limited (NIAIF), según informó la propia firma a través de un comunicado.

De acuerdo con el comunicado reproducido por la empresa, la transferencia accionaria surge tras la firma de un memorando de entendimiento no vinculante celebrado entre ambas entidades el 13 de noviembre de 2025. El medio que gestiona la información detalla que el importe de la operación no ha sido divulgado. La transacción refleja el interés mutuo de DWS y Nippon Life India AM en crear una plataforma considerada escalable dentro del segmento de inversiones alternativas, permitiendo tanto a inversores indios como internacionales acceder a oportunidades de crecimiento en el mercado indio a largo plazo, tal como publicó la empresa.

El objetivo compartido por ambas sociedades abarca la intención de ampliar su portafolio de productos financieros y multiplicar las opciones disponibles para inversores extranjeros que buscan acceder al sector de inversiones alternativas en India. Según consignó el comunicado de DWS, el cierre definitivo de la operación aún depende de la obtención de las aprobaciones regulatorias requeridas y del cumplimiento de otras condiciones comerciales estipuladas.

Además, según reportó el comunicado, más allá de la integración accionarial, se mantiene vigente el acuerdo para la distribución internacional de productos de inversión activos gestionados por Nippon Life India AM, que aprovecharán la red global de DWS. Esta iniciativa se suma a las estrategias pasivas que ambas compañías desarrollan y lanzan conjuntamente, con el objetivo de diversificar y robustecer las soluciones de inversión ofrecidas a una base de clientes internacional.

El sector de inversiones alternativas, conforme explicó la nota de prensa de DWS, representa un atractivo para grandes gestoras internacionales interesadas en participar en el crecimiento proyectado del mercado indio, que ha ido captando la atención de inversores tanto locales como extranjeros. Dentro de este contexto, la participación de DWS busca posicionarse como parte activa en la consolidación de una plataforma que, según la expectativa de ambas entidades, se traduzca en un referente dentro del segmento alternativo en la región.

Las condiciones del acuerdo establecen que, mientras se tramitan las autorizaciones regulatorias y comerciales pendientes, DWS y Nippon Life India AM seguirán operando de manera independiente en el desarrollo de nuevas estrategias pasivas, además de mantener el convenio global de distribución para impulsar la visibilidad y el acceso al mercado indio mediante estructuras adaptadas a las demandas de inversores internacionales, detalló el comunicado empresarial.

Este movimiento sitúa a DWS, en calidad de administradora de activos de Deutsche Bank, en una posición relevante dentro del panorama de inversiones alternativas en India, potenciando alianzas que apuntan a diversificar y ampliar los productos disponibles a través de la cooperación con gestoras locales. Según informó la compañía, la operación refuerza su estrategia de internacionalización y diversificación geográfica en mercados emergentes y de alto crecimiento, como es el caso del mercado indio de inversiones alternativas.