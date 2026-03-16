Cuba apunta a entablar una relación comercial "fluida" con las empresas estadounidenses

El ministro de Comercio Exterior e Inversiones de Cuba, Óscar Pérez-Oliva Fraga, situó al “bloqueo” de Estados Unidos como uno de los principales obstáculos que enfrenta el desarrollo económico de la isla, resaltando cómo esta política afecta la llegada de combustible, la financiación y el acceso a mercados y tecnología. Según informó NBC, el funcionario precisó que las restricciones impuestas por Washington inciden directamente en los esfuerzos del gobierno por transformar y dinamizar el entorno empresarial cubano. Pérez-Oliva Fraga expuso que esta situación impacta tanto en las inversiones grandes, como las relacionadas con infraestructuras, como en los capitales más pequeños, limitando oportunidades para quienes buscan emprender en Cuba.

Pérez-Oliva Fraga manifestó también la disposición de las autoridades cubanas para fomentar relaciones comerciales sostenidas con empresas de Estados Unidos, extendiendo este incentivo a cubanos residentes en el extranjero, incluidos aquellos establecidos en territorio estadounidense. Tal como publicó NBC, el ministro señaló que “Cuba está abierta a mantener una relación comercial fluida con las empresas estadounidenses”, además de mencionar a “los cubanos que residen en Estados Unidos y sus descendientes” como actores clave para la inversión en la isla. Según detalló el medio estadounidense, el funcionario remarcó que esta política va más allá del mero intercambio mercantil e incluye la promoción de proyectos de inversión de diversos tamaños.

En sus declaraciones a la cadena NBC, el vice primer ministro cubano subrayó que la estrategia de su gobierno busca consolidar las bases para un “entorno empresarial dinámico” en la nación. Según el mismo medio, la administración trabaja en la generación de condiciones que faciliten la entrada de capital extranjero, con énfasis en inversiones que impulsen sectores estratégicos como la infraestructura. El ministro recalcó que ese llamado a inversiones incluye específicamente a personas de ascendencia cubana que residen fuera del país y desean participar en el desarrollo económico nacional.

Las palabras de Pérez-Oliva Fraga ocurren después de que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmara diálogos recientes entre funcionarios de su ejecutivo y representantes del gobierno estadounidense. Según reportó NBC, estas negociaciones buscan avanzar hacia una solución vía diálogo ante la crisis que afecta a la isla, agravada por las recientes directrices y amenazas del presidente estadounidense Donald Trump. La cadena consignó que estos intercambios apuntan a destrabar parte de las dificultades asociadas al embargo y a las limitaciones económicas resultantes.

Durante la entrevista, Pérez-Oliva Fraga detalló que el “bloqueo” impone barreras más allá de lo financiero, ya que limita el acceso cubano a fuentes de energía, crédito externo y tecnologías actualizadas. Según su testimonio al medio NBC, esta presión se ha intensificado en los últimos años, con medidas que, según sus palabras, buscan específicamente restringir la compra de combustibles, punto crítico para el funcionamiento de la economía y los servicios básicos en la isla. El funcionario advirtió que esta situación afecta negativamente la capacidad del país para emprender proyectos de desarrollo e integrarse al comercio global.

El ministro indicó a NBC que el escenario actual obliga a Cuba a centrar esfuerzos en crear nuevas condiciones para emprendedores e inversores, tanto locales como internacionales. Detalló que el gobierno prioriza la atracción de grandes inversiones, particularmente en sectores esenciales como infraestructura, donde ve una oportunidad para el crecimiento económico y la modernización. En este contexto, la administración cubana insiste en su apertura a todos aquellos que tengan interés en colaborar, reiterando el mensaje de que las oportunidades para los cubanos en el exterior forman parte de la estrategia para captar recursos y capacidades.

A lo largo de la entrevista difundida por NBC, Pérez-Oliva Fraga sostuvo que, a pesar de las restricciones del embargo, el gobierno mantiene el compromiso de avanzar con reformas orientadas a fortalecer la economía interna, incentivar la cooperación internacional y fomentar un entorno más favorable para los negocios. El ministro subrayó que la superación de los obstáculos derivados de la política estadounidense resulta esencial para el éxito de estas transformaciones, y reiteró la voluntad de La Habana de avanzar hacia relaciones comerciales fluidas con todos los actores posibles.

La propuesta cubana, según lo declarado por Pérez-Oliva Fraga y recogido por la cadena NBC, busca convertir el actual contexto internacional en una oportunidad para atraer inversión, generar empleo e impulsar el crecimiento económico. El ministro concluyó que la clave para ese objetivo radica en la remoción de las trabas que impone el embargo estadounidense, permitiendo así ampliar tanto el acceso a recursos clave como la integración plena de la economía cubana en el ámbito global.