Tolu Arokodare estuvo cerca de convertir el tanto de la victoria para el Wolverhampton cuando su remate de cabeza golpeó el larguero, lo que habría dado la vuelta al marcador y un triunfo importante al equipo visitante. Sin embargo, el encuentro disputado en Londres terminó en empate 2-2, resultado que marcó un revés en las aspiraciones del Brentford por acercarse a las posiciones europeas. Según consignó el medio, el equipo dirigido por Thomas Frank dejó escapar una ventaja de dos goles frente al colista de la Premier League en el cierre de la trigésima jornada.

Tal como publicó el medio, Michael Kayode anotó el primer gol local en el minuto 22 del encuentro, quebrando la paridad y poniendo en ventaja al Brentford. La diferencia aumentó cuando Igor Thiago, recientemente convocado a la selección de Brasil, consiguió su primer tanto en Premier League en el minuto 37, lo que momentáneamente dejó a las 'Abejas' con una cómoda ventaja de dos goles sobre su rival.

No obstante, la reacción de los Wolves comenzó poco antes del descanso. Adam Armstrong acortó la diferencia antes de concluir la primera mitad, reavivando las esperanzas del equipo visitante. De acuerdo con la fuente, la presión de los Wolves en la segunda parte se intensificó, culminando en el minuto 77 cuando Arokodare convirtió el gol del empate, poniendo el 2-2 en el marcador.

El mismo Arokodare protagonizó la jugada más peligrosa tras el empate, cabeceando un balón que pegó en el travesaño del arco defendido por el Brentford. A pesar de las oportunidades generadas, los Wolves no lograron completar la remontada y el reparto de puntos se mantuvo hasta el pitido final.

Con este resultado, el Brentford alcanzó los 45 puntos en la clasificación, quedando a cuatro unidades de la quinta posición ocupada por el Liverpool, según reportó el medio. Este empate, el segundo consecutivo para el conjunto de Thomas Frank, reduce sus opciones de pelear por una plaza en competiciones internacionales al cierre de la liga.

Por su parte, el Wolverhampton puso freno a una serie de dos derrotas consecutivas que les había mantenido en el último lugar de la Premier League. Pese al empate, los Wolves siguen en la última posición de la tabla con 17 puntos, situados a 12 de la zona de permanencia, tal como detalló el medio en su reporte.

La incapacidad del Brentford para sostener la ventaja refleja la presión ejercida por los visitantes en la segunda parte, así como las dificultades defensivas mostradas por el equipo local. El doble cambio en el marcador también deja al equipo londinense sin margen de error de cara a las próximas jornadas, mientras continúa su lucha por escalar posiciones en la liga.

La actuación de Igor Thiago, celebrando su convocatoria a la selección brasileña con un gol, destacó en una jornada de Premier League donde la efectividad en el área rival no bastó para asegurar los tres puntos. La labor ofensiva de Wolverhampton, especialmente en las oportunidades generadas por Arokodare, ilustró la disputa cerrada entre ambos conjuntos.

A pesar del empate, la situación del Wolverhampton en la tabla sigue siendo comprometida, manteniéndolo como “farolillo rojo” de la competición inglesa. La diferencia de puntos respecto a los equipos fuera de la zona de descenso obliga a los Wolves a buscar victorias en los próximos encuentros si aspiran a mantener la categoría. Según detalló el medio, tanto Brentford como Wolverhampton tendrán que ajustar detalles en sus estrategias de juego para afrontar los partidos decisivos que restan de la temporada.