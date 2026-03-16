ByteDance suspende el lanzamiento global de Seedance 2.0 tras las quejas de Hollywood por el uso de contenidos protegido

La industria del cine en Estados Unidos, a través de la Motion Picture Association (MPA) y el sindicato de actores SAG-AFTRA, expresó una postura crítica frente a la capacidad de la plataforma Seedance 2.0, desarrollada por ByteDance, para recrear escenas fílmicas reconocidas y personajes reales. Esta reacción incluyó quejas directas y el envío de una carta de cese y desistimiento por parte de Disney, señalando el uso de contenido protegido sin autorización en los procesos de desarrollo y entrenamiento de la inteligencia artificial. Según informó Engadget, citando a The Information y fuentes cercanas a ByteDance, la presión ejercida por estudios y asociaciones estadounidenses condujo a la decisión de suspender el despliegue internacional de esta herramienta, cuyo lanzamiento se había previsto tras su introducción en China.

ByteDance había presentado su modelo multimodal Seedance 2.0 en el mercado chino en febrero, destacando la posibilidad de emplear texto, imágenes, clips de video y audio, de manera simultánea, para la creación de videos con apariencia fotorrealista y sonido estéreo de doble canal. El medio Engadget detalló que esta versión mejorada permitía generar imágenes y escenas con una calidad que simulaba los estándares de la industria cinematográfica, agregando compatibilidad con entradas de hasta nueve imágenes, tres videos y tres pistas de audio bajo indicaciones en lenguaje natural. La avanzada tecnología de Seedance 2.0 fue uno de los elementos que desencadenaron la preocupación en Hollywood por la ausencia de restricciones en torno al uso de propiedad intelectual, señalando la posibilidad de replicar escenas completas de películas y de actores reconocidos sin el consentimiento ni la debida compensación para los titulares de derechos.

De acuerdo con la información publicada por Engadget, tras la presentación del modelo en China, representantes de la MPA, que agrupa a productores y distribuidores como Netflix, Paramount Pictures, Prime Video y Disney, transmitieron su rechazo ante la capacidad de la IA para generar contenidos que infringieran derechos de autor. En declaraciones recogidas por Engadget, la MPA argumentó que “al lanzar un servicio que opera sin garantías significativas contra infracciones, ByteDance está incumpliendo la legislación de derechos de autor”. El caso del director Ruairi Robinson fue citado como ejemplo, ya que compartió un video que utilizaba la tecnología de Seedance 2.0 para recrear una escena de acción entre los actores Tom Cruise y Brad Pitt, ambientada en un edificio destruido, con un nivel de realismo comparable al de una superproducción de Hollywood.

Según divulgó Engadget, Disney formalizó sus quejas mediante el envío de una carta dirigida a ByteDance en la que demandó el cese de prácticas de entrenamiento del modelo con material protegido, protestando por la ausencia de acuerdos de licencia y remuneración. Por otra parte, el sindicato SAG-AFTRA calificó el accionar de la aplicación como una “flagrante infracción” de los derechos de los artistas representados, generando un clima de tensión entre la industria del entretenimiento y los desarrolladores de tecnologías basadas en IA.

La compañía había anunciado que incorporaría mecanismos destinados a restringir el uso ilícito de contenido con derechos, aunque según The Information, no se especificaron detalles sobre la forma y el momento en que estas medidas entrarían en vigor. Portavoces consultados por Engadget no aclararon si el rechazo manifestado por los estudios y asociaciones estadounidenses fue el factor determinante detrás de la suspensión del lanzamiento internacional, aunque la decisión se produjo semanas después de la oleada de críticas y tras la recepción de peticiones formales de interrupción por parte de los principales estudios de cine.

Desde la perspectiva de la industria cinematográfica estadounidense, el lanzamiento global de Seedance 2.0 representaba un riesgo en lo referente a la protección de obras originales, debido a la capacidad de la herramienta para producir material cuya similitud con producciones conocidas podría vulnerar derechos de autor y el trabajo creativo de actores y directores. Algunas de las asociaciones y conglomerados más influyentes del sector, como la mencionada MPA y Disney, insistieron en la necesidad de establecer sistemas de verificación y salvaguarda que impidieran la reutilización no autorizada de fragmentos audiovisuales.

A raíz de la controversia internacional suscitada tras su estreno en China, ByteDance detuvo toda planificación referente a la expansión global de su modelo, medida que, según consigna Engadget, pone en pausa el acceso de usuarios fuera del país asiático a Seedance 2.0 hasta que se resuelvan las preocupaciones legales y regulatorias derivadas del uso de tecnologías generativas.

Durante el desarrollo del conflicto, representantes de ByteDance reiteraron —según reportó Engadget— su intención de mejorar las salvaguardas para la protección de la propiedad intelectual, adoptando nuevas restricciones en el acceso y utilización de creaciones audiovisuales generadas mediante inteligencia artificial. Al cierre de la información publicada por The Information, no se había anunciado oficialmente si la compañía retomará la comercialización y despliegue global del modelo ni bajo qué condiciones operará la plataforma fuera de China.