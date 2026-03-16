Bernardo Silva: "No necesitamos una noche al estilo Real Madrid, sino al estilo Manchester City"

El jugador portugués del Manchester City Bernardo Silva defendió este lunes que no necesitan "una noche al estilo Real Madrid, sino al estilo Manchester City" para remontar y avanzar a cuartos de final de la Champions, tras el triunfo por 3-0 del Real Madrid en el partido de ida de la eliminatoria.

"Este deporte nos ha enseñado que pueden pasar muchas cosas en un partido de fútbol. Y aunque el resultado en Madrid fue muy malo, vamos a pelear hasta el final, sabiendo que va a ser difícil. En casa, muchas cosas pueden pasar. Y vamos a intentar crear la atmósfera correcta para que eso suceda", expresó el centrocampista luso en la previa del duelo de este martes de vuelta de octavos de final.

Para Silva, "es muy importante" adelantarse pronto en el marcador. "Cuanto más pronto, mejor. Y sabemos que en fútbol, y especialmente en nuestra casa, somos capaces de crear muchas oportunidades en un periodo de 5, 10, 15, 20 minutos. Sabiendo que también tenemos que defender bien, porque no podemos conceder gol. Si concedemos, está terminado", advirtió.

"No es una noche Real Madrid, creo que necesitamos tener una noche al estilo Manchester City. Hemos tenido muchas noches en las que mucha gente no creyó en nosotros, y las cosas han ido muy bien. Madrid en esta competición ha tenido muchas noches recordables en los últimos años, y lo que queremos es crear una atmósfera de creencia en el estadio", defendió el portugués.

Silva avisó de que no deben "perder la cabeza" y sí estar dentro del partido. "Normalmente, después de una gran derrota te sientes como si todo fuera muy oscuro. Pero sabemos lo que este equipo es capaz de hacer. El problema que nos faltó esta semana fue la consistencia, porque sabemos que podemos llegar a ese nivel", valoró, después del empate en Liga ante el West Ham.

"Estamos en una transformación. Porque quedan 4-5 jugadores que ganaron la Champions en 2023. Tener tantos cambios en un club de fútbol nunca es fácil, porque no se trata del talento o la calidad, se trata de que los jugadores se conozcan mejor. Ahora, estos jóvenes necesitan tiempo para adaptarse, para jugar con los demás, para jugar juntos", opinó.

Silva defendió que no cree "mucho" en la suerte. "Creo mucho en la razón por la que durante los años no hemos podido ser más exitosos en esta competición. Quizás un poco de suerte, pero no es solo suerte. Son los pequeños detalles que necesitas para mejorar. La Champions League es una competición diferente. En una liga, el mejor equipo gana el 95% de las veces. En la Champions, el mejor equipo no necesariamente gana. Es una competición sobre emociones, pequeños detalles, principalmente en las áreas. Y eso no es suerte. Necesitas estar ahí. Creo que tenemos que hacer muy bien en esos pequeños detalles", expresó.

Finalmente, abordó un posible cambio de planteamiento de Pep Guardiola. "Si decide ir de una manera diferente para este partido, no nos sorprendería, porque no es nuestro trabajo juzgar la decisión del entrenador, nuestro trabajo es estar listos. Obviamente Erling (Haaland) es un jugador muy importante para nosotros. Y en los grandes partidos necesitamos a esos jugadores. Pero nadie es irreemplazable. Obviamente, preferiría tener a Erling porque cuando tienes a Erling en el campo estás más cerca de marcar goles es lo que necesitas mañana", zanjó.