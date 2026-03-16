Apple presenta los nuevos auriculares AirPods Max 2, con chip H2 y funciones inteligentes como el audio adaptativo

El sistema de traducción en vivo basado en Apple Intelligence constituye una de las principales novedades de la reciente generación de auriculares inalámbricos AirPods Max 2, presentada oficialmente por la compañía estadounidense. Según reportó el medio Europa Press, estos dispositivos incorporan el chip H2, con el cual la empresa refuerza su apuesta por la integración de algoritmos avanzados y funciones inteligentes, un rubro que ha ganado peso en los últimos productos de la marca.

Apple ha lanzado estos nuevos AirPods Max 2 cinco años después del debut de la primera serie, según detalló Europa Press. El objetivo principal de esta nueva versión consiste en elevar los estándares vinculados a la calidad de audio, la interacción inteligente y las posibilidades tecnológicas para los usuarios. De acuerdo con la información publicada, los AirPods Max 2 estarán disponibles desde principios de abril y su precio inicial será de 549 dólares en Estados Unidos. El catálogo ofrece varios colores entre los que se incluyen negro, beis, naranja, morado y azul, manteniendo una estética que sigue las líneas del modelo anterior.

Al describir las especificaciones técnicas, Europa Press señaló que el chip H2 no solo reemplaza al anterior H1, sino que dota a los auriculares de mejoras sustanciales en cancelación activa de ruido. Un nuevo algoritmo logra que esta función sea un 50% más eficaz, según la compañía. La matriz interna de micrófonos también ha sido revisada para asegurar que la voz del usuario se perciba con mayor claridad en el modo 'Transparencia', una modalidad diseñada para permitir la percepción de sonidos del entorno sin sacrificar la calidad del audio.

El medio Europa Press informó además sobre la inclusión del audio adaptativo, función destinada a ajustar el sonido en función del ambiente. Otra de las capacidades avanzadas reside en la detección de conversaciones, característica que permite a los auriculares identificar una interacción verbal y adaptar automáticamente la reproducción. La traducción en tiempo real, implementada gracias a la inteligencia artificial integrada, ofrece la posibilidad de superar barreras idiomáticas sin requerir de terceros dispositivos o aplicaciones externas.

Otras actualizaciones destacadas, según Europa Press, incluyen el aislamiento de voz durante las llamadas para priorizar el habla del usuario y la atenuación de ruidos intensos en el entorno. Los AirPods Max 2 también permiten un control extendido mediante el asistente por voz Siri, integrando comandos naturales que buscan agilizar la experiencia en diversas situaciones cotidianas.

En el apartado de sonido, la nueva edición ha evolucionado al incorporar un amplificador de alto rango dinámico, responsable de optimizar la nitidez del audio. Europa Press detalló que estos auriculares presentan avances específicos en la localización para contenidos con audio espacial y mejoran tanto la respuesta de graves como de agudos, lo que contribuye a generar una percepción sonora más natural y precisa.

Apple ha añadido soporte para audio sin pérdidas de 24 bits y 48 kHz cuando se utiliza un cable USB-C, así como una latencia ultrabaja que favorece especialmente el rendimiento durante sesiones de videojuegos, amplificando la sincronización entre el sonido y la experiencia visual, según destaca Europa Press.

La compañía enfatizó en su nota oficial que las innovaciones aplicadas a la cancelación activa de ruido parten tanto del rediseño a nivel de hardware como del desarrollo de software especializado. También puso el foco en la capacidad de los nuevos AirPods Max 2 para reconocer sonidos fuertes y reducir su impacto, una tecnología orientada a preservar la salud auditiva.

De acuerdo con la trayectoria trazada desde la primera generación, la evolución de los AirPods Max no solo responde a la demanda de calidad acústica superior, sino al interés por facilitar la interacción con el entorno y otros usuarios mediante utilidades inteligentes. Europa Press indicó que, a través del chip H2 y de los algoritmos de Apple Intelligence, la empresa pretende posicionar estos auriculares dentro de una nueva categoría de dispositivos personales capaces de gestionar traducciones simultáneas, adaptar su funcionamiento al contexto y mejorar la calidad de vida en situaciones cotidianas.

El lanzamiento de los AirPods Max 2 consolida la apuesta de Apple por los sistemas acústicos personalizados y por la integración de inteligencia artificial enfocada en el usuario. Según las informaciones divulgadas por Europa Press, la estrategia de la firma se dirige a ampliar el abanico de herramientas dentro de un diseño que busca permanecer reconocible y familiar, mientras incorpora funciones asociadas a las necesidades más actuales de conectividad, comunicación y entretenimiento digital.