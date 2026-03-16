Alcaraz lidera un Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó con cuatro 'Top 10' y el invitado Rafa Jódar

El torneo barcelonés introduce en esta edición la Night Session, una nueva franja nocturna que tendrá lugar el jueves 16 de abril, reservando su partido estelar para horarios vespertinos. Esta novedad busca enriquecer la programación del certamen y responde al creciente interés por el evento, según consignó la presentación oficial en el Palauet Albéniz. Dicha sesión se une a una edición que reunirá a destacados jugadores del ranking mundial y apuesta también por el talento joven nacional. El regreso de figuras como Carlos Alcaraz a la pista central del Real Club de Tenis Barcelona-1899 encabeza las expectativas para la 73ª edición del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, que se jugará del 13 al 19 de abril.

Tal como publicó el medio, Carlos Alcaraz lidera una lista de participantes que incluye a cuatro tenistas situados dentro de los diez primeros puestos del ranking masculino. Alcaraz, actualmente en la cima del escalafón y reciente ganador tanto del Abierto de Australia como del ATP 500 de Doha, intentará conquistar su tercer título en Barcelona tras sus triunfos en 2022 y 2023, y buscará marcar diferencia tras haber alcanzado la final en 2025 donde resultó subcampeón frente al danés Holger Rune.

Según informó la organización del evento, la nómina de inscritos se completa con la presencia de Lorenzo Musetti, número cinco a nivel mundial, el australiano Alex de Miñaur, ubicado en el sexto lugar, y Felix Auger-Aliassime, número ocho, lo que garantiza un cuadro principal con una alta competitividad. Además, el campeón de 2024, el noruego Casper Ruud, volverá a participar, sumando atractivo al certamen que forma parte de la serie ATP 500.

De acuerdo con lo reportado por la prensa especializada, la edición de este año ha otorgado su primera invitación al madrileño Rafa Jódar, quien con 19 años y ocupando actualmente el puesto 109 del ranking, representa la apuesta del torneo por las jóvenes promesas del tenis español. Desde la dirección del torneo se presenta a Jódar como un jugador en pleno crecimiento y con potencial para convertirse en referente del deporte.

La presentación del torneo contó con la presencia institucional de autoridades como el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente del Real Club de Tenis Barcelona-1899, Jordi Cambra. También asistieron el CEO del torneo, Xavier Pujol; el director deportivo, Tommy Robredo; el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, así como representantes del Grupo Godó, encabezados por Javier Godó, Conde de Godó, y Berni Álvarez, Conseller d'Esports.

Durante el acto se anunció que la primera ronda completa se disputará entre lunes y martes, asegurando el debut de todos los cabezas de serie y una agenda intensa desde el inicio. Según explicó Tommy Robredo, responsable deportivo del torneo, esta programación supone que los partidos decisivos se concentren hacia el final de la semana, y que las primeras jornadas puedan arrojar sorpresas, especialmente por parte de tenistas españoles que suelen conseguir una motivación adicional al competir en casa.

En la misma ceremonia, el torneo entregó los premios Fuera de Pista correspondientes a la edición actual, recayendo los reconocimientos en la Fundación Emilio Sánchez Vicario y la deportista Lis Arilla, en sintonía con el objetivo de resaltar iniciativas y talentos que trascienden la competencia deportiva.

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, destacó la colaboración histórica entre la entidad que preside y el club organizador como pilar para la continuidad del evento. "La ciudad acoge una nueva edición de este torneo de referencia que representa la excelencia del tenis desde hace ya 73 años, que forma parte de su identidad y que a su vez aporta proyección internacional", expresó Oliu durante el acto, según publicó la prensa local.

La 73ª edición del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, como remarcó el medio, forma parte del circuito internacional de gran prestigio y confirma a la capital catalana como sede consolidada de citas relevantes del deporte profesional. La organización espera que la inclusión de nuevas propuestas como la Night Session y el apoyo a jóvenes talentos contribuyan a fortalecer el atractivo del certamen tanto para el público local como internacional.

Esta edición reúne, adicionalmente, elementos que refuerzan el carácter del torneo: la presencia de jugadores consagrados, la plataforma para figuras emergentes y la implicación de actores representativos de la ciudad y el sector deportivo. El certamen se prepara así para una semana de alta competencia y visibilidad en el calendario tenístico mundial.