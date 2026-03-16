Agencias

Al menos dos muertos por un ataque del Ejército de Rusia contra Dnipropetrovsk, en Ucrania

Varias víctimas, incluidos menores, se reportan tras el bombardeo a Sinelniki, en la región oriental, según el gobernador Oleksander Ganzha, quien confirmó daños a un colegio y viviendas y hospitalización de algunos heridos en estado moderado

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El gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksander Ganzha, informó que un colegio y numerosas viviendas sufrieron daños de consideración tras un bombardeo en el distrito de Sinelniki, en el este de Ucrania. Ganzha precisó que los servicios de búsqueda y rescate localizaron entre los escombros los cuerpos sin vida de dos personas. Según declaró en un comunicado publicado en la plataforma Telegram y recogido por diversos medios, entre las víctimas hay varios menores, algunos de los cuales recibieron atención hospitalaria.

Al respecto, el medio informó que el balance oficial incluye al menos dos personas fallecidas y siete heridas, dentro de las cuales se encuentran tres niños. El ataque, perpetrado por fuerzas rusas, generó alarma entre los residentes y requirió la intervención de equipos de emergencia locales para auxiliar a los afectados. Ganzha detalló que tres de los heridos permanecen ingresados en hospitales, mientras el personal médico calificó su estado de “moderado”. El resto de las víctimas heridas recibe tratamiento conforme a su evolución clínica, según consignó el medio a partir del comunicado del gobernador.

La localidad objeto del bombardeo, ubicada en la provincia de Dnipropetrovsk, experimentó daños materiales que abarcan decenas de hogares familiares, así como al menos un centro escolar, según publicó el medio. Ganzha especificó la identidad de las víctimas menores: dos niñas de ocho y 17 años y un niño de 17 años resultaron alcanzados por el ataque y figuran en el grupo atendido por los equipos médicos.

Medios locales recogieron que durante las labores de rescate, los cuerpos de las víctimas fatales fueron extraídos directamente entre los restos de los edificios afectados. Las autoridades regionales señalaron la importancia de la intervención inmediata de servicios de emergencias para desalojar y socorrer a los residentes de la zona atacada, limitando el número de víctimas y permitiendo la transferencia de heridos a centros sanitarios adecuados.

El comunicado del gobernador, reproducido por el medio, atribuyó el ataque directamente al Ejército de Rusia e hizo referencia tanto al número de bajas civiles como al impacto sobre infraestructuras públicas y privadas. El incidente, reportó el medio, pone de manifiesto las continuas hostilidades en el este de Ucrania, donde la población civil permanece especialmente expuesta a los operativos militares y las consecuencias sobre la vida cotidiana.

Finalmente, de acuerdo con la información difundida por el medio, las autoridades locales habilitaron líneas de atención para los familiares de las víctimas y trabajan en la evaluación de daños materiales, mientras los profesionales médicos y los servicios de búsqueda y rescate continúan brindando asistencia en la zona afectada por el bombardeo.

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