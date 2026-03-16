Actores y actrices españoles entonan el "no a la guerra" en la 34 edición de los Premios de la Unión: "Más amor y paz"

Durante la ceremonia de los premios organizada por la Unión de Actores y Actrices, varias voces destacaron la necesidad de otorgar mayor nivel de oportunidades y visibilidad a las personas mayores y a los intérpretes con discapacidad, reclamando el compromiso de la industria con estos colectivos. Según informó el medio, los protagonistas del sector vincularon estos llamamientos con un contexto internacional y social marcado por la guerra, la violencia y la vulneración de derechos.

El evento, celebrado en el Teatro Circo Price de Madrid, correspondió a la 34ª edición de los galardones de la Unión, y estuvo señalado por numerosos discursos y gestos públicos en favor de la paz y la convivencia. Tal como publicó la fuente, actores y actrices españoles coincidieron en rechazar la guerra y pedir más amor en un contexto global que, según describieron, atraviesa momentos de incertidumbre. Este mensaje estuvo presente tanto en las palabras iniciales de la gala como en diferentes intervenciones a lo largo de la noche.

La secretaria general de la Unión, Silvia de Pé, abrió la gala reconociendo el complejo panorama internacional, incluyendo referencias a la guerra en Irán y Ucrania, violencia en Palestina, represión en Estados Unidos, la situación de las mujeres en Afganistán y dificultades de acceso a la vivienda en España. De acuerdo con el medio, De Pé enfatizó el aumento de la censura y la autocensura, así como la amenaza de retrocesos sociales en diferentes ámbitos vinculados a los cambios políticos. Sostuvo que el sector artístico tiene una responsabilidad especial en estos tiempos y apuntó los avances recientes en derechos laborales para los actores, detallando que la Unión ha conseguido logros como el reconocimiento de la intermitencia profesional, el acceso a prestaciones por desempleo para artistas, la compatibilidad de la jubilación con el trabajo artístico y la mejora en fiscalidad. Según publicó la fuente, De Pé anunció la inminente actualización del Estatuto del Artista, algo pendiente durante cuatro décadas.

En el apartado cinematográfico, la película ‘Los Domingos’ se distinguió al obtener tres galardones entre seis nominaciones. Patricia López Arnaiz se llevó el premio a Mejor Actriz por su papel en esta producción, mientras que José Ramón Soroiz fue distinguido como Mejor Actor por ‘Maspalomas’. Ninguno de los dos asistió a la gala. Nagore Aramburu y Álvaro Cervantes figuraron entre los premiados, recibiendo los reconocimientos de Mejor Actriz Secundaria y Mejor Actor Secundario, respectivamente. El galardón a Mejor Actriz Revelación recayó en Miriam Garlo por ‘Sorda’, quien, además de expresar un rechazo a la guerra, se pronunció en contra de los feminicidios y lamentó que en la actualidad envejecer se considere un lujo.

Por su parte, Julio Peña recibió el premio a Mejor Actor Revelación por ‘El Cautivo’ y compartió el reclamo de centrarse en el amor, en vez del conflicto bélico. Víctor Sainz y Elvira Mínguez obtuvieron los premios de Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de Reparto por ‘Los Domingos’ y ‘La Cena’, respectivamente, aunque Mínguez no participó en la ceremonia.

En la industria televisiva, ‘Anatomía de un Instante’ y ‘Poquita Fe’ fueron las principales premiadas con dos galardones cada una. ‘Anatomía de un Instante’ obtuvo los premios de Mejor Actor Protagonista para Álvaro Morte y Mejor Actor Secundario para David Lorente. Éste último instó a la clase política a moderar el tono y abandonar los insultos, defendiendo el diálogo como base de la política. ‘Poquita Fe’ obtuvo los premios de Mejor Actor de Reparto para Felipe Andrés y Mejor Actriz Secundaria para María Jesús Hoyos, quien reivindicó el aporte y la eficacia de los actores de mayor edad. También en televisión, Ingrid García-Jonsson fue reconocida como Mejor Actriz Protagonista por ‘Superestar’, aunque no acudió a la gala. Natalia Huarte, premiada como Mejor Actriz de Reparto por su papel en ‘Ena, la reina Victoria Eugenia’, remarcó la importancia de la memoria histórica y vinculó la actualidad con el temor provocado por los conflictos armados, subrayando la petición de avanzar hacia un mundo más pacífico.

En la sección de teatro, Daniel Albaladejo recibió el reconocimiento como Mejor Actor Protagonista por ‘La señorita de Trevélez’, e Irene Escolar obtuvo el premio a Mejor Actriz Protagonista por ‘Personas, lugares y cosas’. Víctor Clavijo, galardonado como Mejor Actor de Reparto por ‘Blaubeeren’, advirtió sobre la llegada de momentos adversos y llamó a la vigilancia social. Ania Hernández fue reconocida como Mejor Actriz de Reparto por ‘Numancia’, Mina El Hammani recibió el galardón a Mejor Actriz Secundaria, mientras que Cristóbal Suárez fue premiado como Mejor Actor Secundario por ‘Música para Hitler’.

El Premio Mujeres en Unión Pilar Bardem recayó en el cineasta Pedro Almodóvar. Durante su intervención, el director evocó su infancia en La Mancha y narró acontecimientos de su juventud, como el cierre de la escuela de cine a la que quería acceder durante el régimen franquista, resaltando el ser testigo de una época difícil para España. Almodóvar dedicó el galardón a quienes colaboraron económicamente en la realización de su primera película y describió a los actores como el alma de sus producciones. Pidió perdón por cualquier herida involuntaria y subrayó la dificultad y fragilidad del trabajo interpretativo tras más de treinta años de trayectoria.

La película ‘La voz de Hind Rajab’ fue distinguida con el Premio Especial de la Unión, en tanto que Antonio Resines recibió el reconocimiento a Toda una Vida, manifestando su aspiración de seguir activo en la profesión y bromeando sobre sus expectativas de éxito y fama.

En el preludio de la gala, la atención se centró en el ‘coraje’ mostrado por Javier Bardem en la gala de los Oscar tras portar el mensaje 'No a la guerra' en la solapa de su chaqueta, según consignó el medio. Carlos Bardem elogió públicamente la actitud de su hermano y lamentó que ninguna figura estadounidense mencionara la guerra ni la situación migratoria relacionada con el ICE durante la ceremonia en Hollywood. Señaló que muchos colegas de profesión coincidieron en privado con la postura de Javier Bardem, aunque no se atrevieron a manifestarlo públicamente. El medio reportó que Alberto Ammann, quien obtuvo el premio a Mejor Actor de Producción Internacional por 'Atrapados', manifestó que sintió "vergüenza" durante la transmisión de los Oscar por la falta de posicionamiento público y valoró el gesto de Bardem como ejemplo de valentía. Carla Díaz se adjudicó el reconocimiento a Mejor Actriz de Producción Internacional por su trabajo en ‘Delicious’.

El desarrollo de la gala reflejó, según publicó la fuente, un consenso generalizado sobre el vínculo entre el arte dramático y el compromiso social, y subrayó la importancia de la visibilidad, la defensa de derechos y la responsabilidad de la industria frente a las crisis y las vulnerabilidades presentes a nivel local e internacional.